Denizli'de 'Yerinde Öğreniyoruz' Projesi Kapsamında Pide Yapımı Kursları Veriliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de 'Yerinde Öğreniyoruz' Projesi Kapsamında Pide Yapımı Kursları Veriliyor

Denizli\'de \'Yerinde Öğreniyoruz\' Projesi Kapsamında Pide Yapımı Kursları Veriliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin 'Yerinde öğreniyoruz' projesi kapsamında Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi'nde açılan gastronomi mutfağında kursiyerlere pide yapımı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

26.07.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin 'Yerinde öğreniyoruz' projesi kapsamında Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi'nde açılan gastronomi mutfağında kursiyerlere pide yapımı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi ortaklığında kadın istihdamını güçlendirmek, kadınların meslek edinmesine katkı sağlamak ve sürdürülebilir alanların açılmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Yerinde Öğreniyoruz' projesi ile Denizli'de yaşayan kadınların gelişimi noktasında çalışmalar ve eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Bu güne kadar aşçı yardımcılığı, pastacılık gibi birçok alanda eğitimlerin düzenlendiği Gastronomi mutfağında yeni dönemde kursiyerlere pide yapımı kursları ile teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

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Pide yapım kursu ile ilgili bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Kezban Hirozlu, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından yaklaşık 3 yıl önce Fatih Sosyal Etkinlik Merkezimizde kurulan gastronomi mutfağında yeni dönemde de 'Pide Yapım Kursu' başlattık. Pidecilik kursu özellikle pide yapımı konusunda becerilerini geliştirmek isteyen kişilere yönelik başlatılan bir eğitim programıdır. 3 hafta süren eğitim programımızda kursiyerlerimize pide hamuru yapımı, iç harçların hazırlanması, pide şekillerinin verilmesi, pişirme teknikleri ve sunum konularında eğitimler veriyoruz. Farklı pide türlerini tanıma ve pişirme becerilerini geliştirme şansı bulan kursiyerlerimizin özellikle evlerinde çok kolay bir şekilde pide yapabilir hale gelmelerini sağladık. Bunun yanı sıra farklı dönemlerde açtığımız Aşçı Yardımcılığı ve Pastacı Çırağı kurslarımızda yapılmaktadır. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz kurslarımıza kadınlarımızı bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de 'Yerinde Öğreniyoruz' Projesi Kapsamında Pide Yapımı Kursları Veriliyor - Son Dakika

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