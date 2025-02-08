Denizli\'de Zabıta Ekiplerinden Etiket Denetimi

Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların adil ve şeffaf bir alışveriş yapabilmesi için pazaryerlerinde etiket denetimi gerçekleştiriyor. Şehrin farklı noktalarındaki pazarlarda yapılan denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketleri, tarife listeleri ve yönetmeliklere uygunlukları kontrol edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi Zabıtası ekipleriyle birlikte vatandaşın cebini koruyan denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında kurallara uyan esnafa teşekkür edilirken, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında gerekli uyarılar yapıldı. Eksiklikleri tespit edilen esnafın en kısa sürede düzenleme yapmaları için bilgilendirildiği denetimlerde, vatandaşların mağdur olmaması adına sürecin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Vatandaşlar da gerçekleştirilen denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Güvenli ve adil bir alışveriş için"

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği, halkın güvenli ve adil bir alışveriş yapması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. - DENİZLİ