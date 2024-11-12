Denizli'de Zeytin Hasat Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Zeytin Hasat Festivali Coşkuyla Kutlandı

Denizli\'de Zeytin Hasat Festivali Coşkuyla Kutlandı

Denizli'nin zeytin üretiminde Türkiye'de 14, Ege'de ise 5'inci sırada yer almasıyla birlikte zeytin hasat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikte, üreticilere bereketli bir hasat dileyen Denizli Valisi Coşkun, zeytinciliğin il için önemini vurguladı.

12.11.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin ekonomisinde önemli yere sahip olan zeytincilik sektöründe, yeni dönem hasat çalışmaları il genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Denizli'nin zeytin üretiminde Türkiye'de 14, Ege'de ise 5'inci sırada yer aldığı belirtildi.

Beyağaç ilçesine bağlı Yeniçeşme Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Beyağaç Kaymakamı Habib Güneyli, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, İlçe Emniyet Amiri Hakan Olgaç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Orhan Kabay, Yeniçeşme Mahalle Muhtarı Salih Gündoğdu, Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Kısa, üreticiler ve çiftçiler katılım sağladı.

Üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, "Bugün Yeniçeşme Mahallesi'nde zeytin hasadında üreticilerimizle birlikteyiz. Öncelikle bütün çiftçilerimize sezonun bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu güzel günde üreticilerimizin yanında olmaktan mutluyuz" dedi.

Hasat yapan üreticileri yalnız bırakmayan Vali Coşkun ve yetkililere teşekkür eden Beyağaç Belediye Başkanı Pütün de "Çiftçilerimizin mutluluğuna ortak olmak ve onların yanında bulunmak bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Sayın Vali'mizin ziyareti, ilçemiz için moral verici bir destek oldu. Valimiz Ömer Faruk Çoşkun'a nazik ziyaretleri ve ilçemize olan ilgileri için teşekkür ediyoruz" diyerek bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Denizli Türkiye'de 14, Ege'de 5'inci sırada

Zeytinciliğin Denizli için önemine değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ise "Denizli'de 2023 yılında 8 bin 614 hektar alandan 17 bin 753 ton zeytin üretimi gerçekleşti. Türkiye'de zeytin üretiminde Denizli olarak 14. Sıradayız, Ege Bölgesinde ise 5. sırada yer almaktayız. Dekara düşen ortalama zeytin verimi 206 kilogramdır. İlimizde meyve veren yaştaki ağaç sayısı 1 milyon 683 bin 886 adet, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı 814 bin 645 adet zeytin ağacımız bulunmakta.

2024 üretim sezonu zeytin ve zeytinyağı rekolte tespit çalışmaları 14 ilçemizde yapılmış olup, il genelinde geçen yıla göre meyve tutumu iyi ve verimde artış söz konusudur. İklim değişikliğine bağlı olarak aşırı sıcaklık ve yağışın olmamasından dolayı sulanmayan arazilerde kalibre düşüklüğü beklenmektedir" dedi.

Zeytin hasadı, tüm katılımcılar ve üreticiler ile birlikte kutlanarak zeytin hasadı yapılan alanda hatıra fotoğrafı çekilerek tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Zeytin Hasat Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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