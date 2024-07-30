Denizli'den 23 firma İSO listelerinde yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli'den 23 firma İSO listelerinde yer aldı

Denizli\'den 23 firma İSO listelerinde yer aldı

Haziran ayında açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2023 listesinde Denizli'den 14 firma yer aldı. Bugün açıklanan İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girmeyi başaran 9 firmayla birlikte Denizli'den 23 firma İSO listelerinde yer aldı. Denizli'de üretimleri ve yatırımları bulunan toplam 23 firma, geçtiğimiz sene yaklaşık 2,4 milyar dolar ihracata imza attı. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, önümüzdeki yıllarda firma sayısının artacağına inandıklarını belirtti ve Denizli sanayisinin gücüne ve çeşitliliğine güvendiklerini vurguladı.

30.07.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran ayında açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2023 listesinde Denizli'den 14 firma yer aldı. Bugün açıklanan İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girmeyi başaran 9 firmayla birlikte Denizli'den 23 firma İSO listelerinde yer aldı.

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2023 listesine ise Elsan Elektrik, Küçüker Tekstil, Uğurlular Tekstil, CMK Kablo, Erikoğlu Emaye, Sürü Tekstil, Gamateks Tekstil, Ozanteks Tekstil ve Çarkıt Kablo olmak üzere 9 Denizlili firma daha adını yazdırdı. Böylelikle toplamda Denizli'de üretimleri ve yatırımları bulunan toplam 23 firma listede yerini aldı.

Listede Denizli'den 10 tanesi kablo, bakır tel ve emaye bobin teli firması yer alırken; 6 tekstil, 4 gıda, 2 çelik ve 1 de enerji sektörlerinden firmalar yer alıyor.

Listede yer alan firmaları tebrik eden Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yıllarda listede yer alan firma sayımızın artacağına inanıyoruz. Listede yer alan 23 firma geçtiğimiz sene yaklaşık 2,4 milyar dolar ihracata imza attı. Başka bir deyişle, ilimiz ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını bu firmalarımız gerçekleştirdi. 2023 yılı boyunca ülkemiz sanayisi, başta talep daralması olmak üzere birçok faktörden etkilendi. Jeopolitik gerilimler nedeniyle yükselen enerji fiyatları gibi çeşitli zorluklarla başa çıkmak zorunda kalan ihracatçılar ve sanayiciler girdi maliyetlerinin artmasıyla da rekabetçilik konusunda zorluklar yaşadı. Gerek yüksek faiz oranlarının yeni yatırımlar konusunda sanayicileri zora sokması gerek enflasyonla mücadele, yeni siparişlerde ivme kaybının devam etmesi, kapasitelerin dolmaması ve üretimde yavaşlamaları beraberinde getirmesi gibi konular firmalarımızın ana gündemlerini oluştururken kurların sabit seyri ve enflasyon oranları ile paralel artış göstermemesi rekabetçiliği olumsuz yönde etkiledi. Tüm bu durumlara rağmen, Türkiye ihracatı 2023 yılında yüzde 0,6 oranında artışla 255,8 milyar dolara ulaştı. Denizli'den ise 2023 yılında 4,2 milyar dolar değerinde ihracat yapıldı. Geçtiğimiz sene 26 farklı sektörde, 185 ülkeye, 3 binin üzerinde ürün grubunda ihracat yaptık. Denizli sanayisinin geçmişine, deneyimine, ilimiz insanının çalışkanlığına ve tüccarlık yeteneğine çok güveniyoruz. Öte yandan sektörel çeşitliliğimiz sayesinde zor zamanlarda krizi fırsata çevirebiliyoruz. Listelerde yer alan, Denizli ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda daha fazla firmayla temsil edileceğimiz temennisiyle sanayimizin ve ihracatımızın tüm oyuncularına başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Denizli, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'den 23 firma İSO listelerinde yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 17:27:43. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'den 23 firma İSO listelerinde yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement