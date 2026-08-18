Denizli\'den İzmir ve Aydın\'a Tren Biletlerine Zam

Denizli'den İzmir ve Aydın yönüne giden bölgesel trenler ile Göller ve Güller Ekspresi bilet fiyatlarına zam yapıldı. 17 Ağustos itibarıyla geçerli olan yeni tarifeyle Denizli-İzmir bilet fiyatı 370 TL'ye yükseldi.

Denizli'de 17 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla tren bilet fiyatlarına zam yapıldı. Yürürlüğe giren yeni tarife kapsamında Denizli çıkışlı önemli hatlar olan İzmir, Aydın bölgesel trenleri ile Göller ve Güller Ekspresi seferlerinin bilet ücretleri güncellendi. Fiyatlar hakkında edinilen bilgilere göre, Denizli-İzmir Bölgesel Treni bilet fiyatı 15 TL artışla 355 TL'den 370 TL'ye yükseldi. Göller ve Güller Ekspresi'nde ise bilet ücretine 30 TL'lik zam yapılarak fiyat 370 TL'den 400 TL'ye çıkarıldı.

Yapılan fiyat güncellemesi Denizli-Aydın hattına da yansıdı. Bu hatta daha önce 195 TL olan bilet ücreti, 15 TL'lik artışla 210 TL'ye yükseltildi. Zamlı bilet tarifesinin tüm istasyonlarda ve bilet satış kanallarında uygulanmasına başlandığı bildirildi.