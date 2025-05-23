Gençler İçin Düğün İndirim Protokolü

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı'nda evlenecek gençler için önemli bir projeye imza attı. Gerçekleştirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi İndirim Anlaşması İmza Protokolü" ile evlenecek gençlerin düğün öncesi yapacakları alışverişlerde indirim sağlanacağı belirtildi.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, ailenin öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekün desteklenmesi amacıyla 2025 Yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı "olarak ilan edildi. 2025 yılının "Aile Yılı" olması münasebetiyle, Denizli Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi İndirim Anlaşması İmza Protokolü" Valilik Makamı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Evlilik sürecine adım atacak gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesinin amaçlandığını dile getiren Denizli Valisi Coşkun, "Söz konusu proje ile aile kurumunun güçlendirilmesi ve evlilik sürecine adım atacak gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve evlilik sürecinin kolaylaştırılması, çiftlerin düğün öncesi yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimler sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

Protokol imza törenine; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Erbeği katıldı. - DENİZLİ