Denizli Fırıncılar Odası, Ramazan Bayramı\'nda fırınlarda ekmek üretmeyecek

Denizli Fırıncılar Odası fırınlarda çalışan işçilerin bayram tatili yapabilmeleri için Ramazan Bayramı'nın ilk üç gününde fırınlardan ekmek çıkarılmayacağı duyuruldu.
Denizli Fırıncılar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada Ramazan Bayramı'nın 1'inci, 2'nci ve 3'üncü gününde fırınlarda çalışan işçilerin tatil yapabilmeleri için ekmek çıkmayacağı ifade edildi. Bayram boyunca ekmek sıkıntısı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, "Arife günü fırınlarımız tam mesai ile çalışacak ve ihtiyaç duyulan ekmek miktarı üretilecektir. Mübarek ramazan Bayramının Denizli'mize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diler, halkımızın bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. Büyüksimitci, bayramın sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti ve bayramın dargınlıkları unutturan, dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, aile büyükleri, akrabalar, dostlar ve öksüz-yetimlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini söyledi. Büyüksimitci, Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutladı ve bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.
2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri, bakım, budama ve gübreleme işlemleri için çaylıklara girmeye başladı. Çay üreticileri, verimli bir sezon geçirmek için çaylarını budayarak işe başladı. Çay fiyatının yeterli seviyede açıklanmasını bekleyen üreticiler, gübre ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak en az 20 TL çay fiyatı talep ediyor.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırdı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tatlı imalathaneleri, bayram tatili öncesinde vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Ustalar, müşterilerini memnun etmek için çeşit çeşit tatlıları üretiyor. Tatlılar ve kuru pastalar, büyük bir özenle hazırlanarak pastanelerde satışa sunuldu. Baklava ustası Ömer Yıldız, tatlıya olan talebin Ramazan ayıyla birlikte arttığını belirterek, bayram için geniş çaplı hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Pastane işletmecisi Yavuz Yıldız ise baklava ve pasta çeşitlerinin çok fazla olduğunu ve arife gününün iyi geçtiğini ifade etti.
Bozüyük ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar, geleneksel tatlılarından olan cevizli ev baklavasını tercih ediyor. Baklava satıcıları ise yoğun talep nedeniyle bayram öncesi yoğunluk yaşıyor.
Ramazan Bayramı tatilinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri, Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla hareketlendi. Yoğunluk nedeniyle Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Tatilciler, sıralarının gelmesini bekleyip işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotla Midilli'ye geçiyor. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup en fazla 7 günlük süreyle tatil yapma imkanı sunuyor.
TÜİK, 2024 Mart ayı dönemi Erzurum trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, bölge illeri arasında ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3. sırada yer aldı. Mart ayında 2 kişi yaşamını yitiren Erzurum'da, yılın ilk üç ayında ise 274 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası kaydedildi. Bölgede ise toplamda 2 bin 162 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası tespit edildi. Ülke genelinde ise Ocak - Mart aylarında 51 bin 549 trafik kazası meydana geldi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ev hanımı Sonay Ünal, 10 yıl önce resim çizmeye başladıktan sonra yeteneğini keşfetti. Halk eğitim merkezinde aldığı kurslarla kendini geliştiren Ünal, şimdi çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartıyor. Ünal, sipariş üzerine yaptığı resimlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor ve eşinin desteğiyle bu noktaya geldiğini belirtiyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Çankırı'da faaliyet gösteren berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşmaya başladı. Kuaför ve berberler, müşterilerini tıraş edebilmek için gece saatlerine kadar mesai harcıyor. Vatandaşlar, bayram traşı olmak için berber ve kuaförlere akın ediyor. Yoğunluğun bayram namazına kadar devam etmesi bekleniyor.
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