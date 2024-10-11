Denizli Firmalarına Destek Ziyareti

Ekonomi

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İzmir'de düzenlenen ev tekstili fuarına Denizli'den katılan firmaları yalnız bırakmadı.

AK Parti İl Başkanı Güngör, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Fashion Home İzmir Fuarı'na katılan Denizli firmalarını ziyaret ederek destek verdi. 3 gün sürecek fuar boyunca Denizlili firmaların başarılı bir fuar geçirmelerini dileyen Başkan Güngör, "Fuara katılan 51 firmadan 39 firmanın Denizlili şirketler olması bizleri ayrıca gururlandırdı" dedi.

Denizli'de üretilen ürünlerin tüm dünyaya ihraç edilmesi için gayretlerinden dolayı tüm iş dünyasına teşekkür eden Başkan Güngör, "Ev tekstili alanında da yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yaparak daha gelişmiş bir Türkiye için adım adım ilerliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ