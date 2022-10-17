Denizli haberi | Güney Afrika ve Suudi Arabistan 15 milyar dolarlık yatırım için mutabakata vardı - Son Dakika
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Denizli haberi | Güney Afrika ve Suudi Arabistan 15 milyar dolarlık yatırım için mutabakata vardı

17.10.2022 14:26
Denizli haberi | Güney Afrika ve Suudi Arabistan 15 milyar dolarlık yatırım için mutabakata vardı

Denizli haber... Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın kalabalık bir bakan grubuyla Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasında yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım taahhüttü verildiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın kalabalık bir bakan grubuyla Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasında yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım taahhüttü verildiği bildirildi.

Güney Afrika'nın resmi haber kuruluşu SA News'ün haberinde, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, 15 Ekim'de ülkede düzenlenen Güney Afrika-Suudi Arabistan Yatırım Forumu sırasında işletmeler arasında yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım için anlaşma sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca iki ülke arasında ulaştırma, savunma, enerji ve tarım gibi alanlarda 17 mutabakat zaptının imzalandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan ziyaretinde Ramaphosa'ya, Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanı Naledi Pandor, Tarım, Kırsal Kalkınma ve Toprak Reformu Bakanı Thoko Didiza, Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanı Ebrahim Patel, Maden Kaynakları ve Enerji Bakanı Gwede Mantashe ve Ulaştırma Bakanı Fikile Mbalula eşlik etti.

Ramaphosa, yaptığı açıklamada, bu ziyaretin kendileri açısından "olağanüstü başarılı" olduğunu belirterek "17 mutabakat muhtırası imzalamış olmamız, burada elde ettiğimiz gerçek büyük başarıya tanıklık ediyor." dedi.

Bu yatırım anlaşması ve mutabakatların bir an önce uygulanması için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Ramaphosa, "Bizim tarafımızda, açıkçası çok acelemiz var. Ülkemizdeki işsizlik oranı istenmeyen bir durum ve ekonomik fırsatlar ne olursa olsun, bu fırsatlara dört elle sarılmamız ve hayata geçmesini sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, bu ülkeyi daha önce 2018'de ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasında da yaklaşık 10 milyarlık yatırım taahhüttü almıştı. O zamandan beri Suudi Arabistan, Güney Afrika'da yaklaşık 1 milyar dolarlık enerji yatırımı gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı verilerine göre, 1994'ten bu yana diplomatik ilişkileri bulunan iki ülke arasında yaklaşık 5 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli haberi | Güney Afrika ve Suudi Arabistan 15 milyar dolarlık yatırım için mutabakata vardı - Son Dakika

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