DENİB, Mısır Ticaret Heyeti programında yerini aldı - Son Dakika
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DENİB, Mısır Ticaret Heyeti programında yerini aldı

24.08.2022 08:47
DENİB, Mısır Ticaret Heyeti programında yerini aldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu başkanlığındaki heyet, Ticaret Bakanlığı ve TİM işbirliğine geçekleşen Mısır Ticaret Heyeti görüşmelerinde yerini aldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu başkanlığındaki heyet, Ticaret Bakanlığı ve TİM işbirliğine geçekleşen Mısır Ticaret Heyeti görüşmelerinde yerini aldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda 22-24 Ağustos 2022 tarihler arasında devam edecek Mısır Ticaret Heyeti programı düzenleniyor. Heyet görüşmelerine DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Selim Yaymanoğlu katılım sağlıyor.

Mısır Ticaret Heyeti programı hakkındaki görüşlerini aktaran DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden 52 kişilik bir heyetle buradayız. Mısır bizim için önemli bir ülke konumunda. 2007 senesinde imzalanmış olan serbest ticaret anlaşmasından sonra birçok firmamız özellikle tekstil sektörü başta olmak üzere serbest bölgelerde yatırım yaptı. 2013'ten sonra aramızdaki siyasi problemler nedeniyle ticaret sekteye uğrasa bugün itibariyle ticaret dengelenmiş durumda. Fakat ihracat noktasında iyileşme sürecindeyiz. Bugün 52 kişilik heyetle buradayız. Umarım bu ziyaret oradaki ilişkilerin tekrar gelişmesini katkı sağlayacaktır." - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DENİB, Mısır Ticaret Heyeti programında yerini aldı - Son Dakika

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