Denizli İhracatçılar Birliği, Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor Projesi'ni GEKA'dan Destek Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli İhracatçılar Birliği, Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor Projesi'ni GEKA'dan Destek Alıyor

Denizli İhracatçılar Birliği, Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor Projesi\'ni GEKA\'dan Destek Alıyor

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından hazırlanan 'Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor' projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Proje kapsamında tekstil ve konfeksiyon sektöründe sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, enerji verimliliği gibi konularda teknik eğitimler verilecek. Bu proje ile Denizli'nin tekstil sektöründe küresel gelişmelere hazırlıklı olması ve ihracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

24.07.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor" projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunulan "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor" isimli proje, yapılan değerlendirmeler neticesinde GEKA tarafından başarılı bulundu. Projenin teknik sözleşmesi DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından imzalandı.

'Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor' projesinin faaliyet çalışmaları GEKA ve DENİB tarafından tamamlandıktan sonra eğitim faaliyet planı, tarih, gün, saat ve yer bilgilerini içeren duyuru yapılarak başvurular alınacak. Proje kapsamında "Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Sürdürülebilirlik", "Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Döngüsel Ekonomi ve Döngüsel İş Modelleri", "Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Yaşam Döngüsü Analizi", "Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Enerji Verimliliği ve Yönetimi", "Tekstil Konfeksiyon İşletmelerinde Su Yönetimi", "Tekstil Konfeksiyon İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Endüstriyel Simbiyoz", "Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Enerji Verimliliği İyi Uygulama Örnekleri", "Karbon Ayak İzi Ölçümleme ve Raporlama", "Yenilenebilir Enerji ve Karbon Sertifikaları" ve "Enerji Verimliliği Yatırımları" konularında teknik eğitimler verilecek.

Denizli İhracatçılar Birliği olarak tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren üye

firmaların sürdürülebilirlikle ilgili farkındalıklarını artırmak ve bilinç kazandırmak adına eğitimler düzenlediklerini belirten DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor projemizle, Denizli tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin küreselde yaşanan gelişmelere hazırlıklı olmalarını sağlanmayı hedefliyoruz. Diğer yandan söz konusu sektörlerin bilinç ve farkındalık düzeylerinin artması, en büyük pazarımız olan Avrupa'ya olan ihracatımızın sürdürülebilirliği konusunda önem arz etmektedir. İhracatın üretim, teknoloji, inovasyon, istihdam gibi kavramlarla doğrudan bağlantısı nedeniyle ilimiz ekonomisinin sürdürülebilir ve çevre dostu vizyonla gelişimi de beklenen sonuçlar arasında sıralanmaktadır" dedi.

Tekstil sektörünün Denizli için önemine işaret eden GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise "Sanayide yeşil ve dijital dönüşüm ajansımızın öncelikli çalışma konuları arasında yer almaktadır. Denizli İhracatçılar Birliği'nin 'Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor' projesi, Ajansımız tarafından desteklenecek. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm kapsamında Denizli'de işletmelerimizin kapasitesini artırmayı hedefleyen proje, tekstil sektörünün yeşil dönüşümüne katkı sunacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güney Ege, Ekonomi, Denizli, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli İhracatçılar Birliği, Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor Projesi'ni GEKA'dan Destek Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:12 Tarihi transferde geri sayım Fenerbahçe’ye imza atacak olan En-Nesyri’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:46:05. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli İhracatçılar Birliği, Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor Projesi'ni GEKA'dan Destek Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement