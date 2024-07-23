Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 yılı 3. olağan toplantısı, Denizli Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim başlıklarında önemli kararlar alındı.

Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Sefa Gökalp, İl Ticaret Müdürü Cihat Özdemir, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan başta olmak üzere, Kurul Üyesi olan il müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Denizli'nin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantı, Kurul Başkanı Vali Ömer Faruk Coşkun'un açılış konuşması ile başladı.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada; "Denizli'de nitelikli iş gücü yetiştirmek, istihdamı artırmak ve dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere tüm kesimlerin işgücüne katılımını sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfusumuzun geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebilmeleri için eğitim ve istihdama büyük önem veriyoruz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Toplantımızın ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık'ın sunumu ile devam etti. Müdür Işık, toplantının konunun paydaşı olan farklı kurumlarda gerçekleştirilmesinin önemine işaret ederek, kentteki temel işgücü göstergeleri, güncel istihdam ve işsizlik verileri, sanayide açık iş ve işe yerleştirme oranları hakkında bilgi verdi. Türkiye ortalamaları, Denizli ve bölgesel karşılaştırmaların da yapıldığı toplantıda, tekstil ve konfeksiyon sektörünün önemli bir katkısıyla, Denizli'de kadın istihdamı oranının yüksek olduğunun altı çizilirken, kadın ve erkek çalışan sayılarının payları değerlendirildi. Geleceğin talep edilen işleri ile ilgili bilgilerin ele alındığı toplantıda, yeni proje başvuruları ve geçtiğimiz yıllarda verilen desteklerle hibe projelerin devamlılığı üzerinde duruldu. Sektörel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Kurul Üyeleri mevcut sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini paylaştı.

Toplantının Denizli Sanayi Odası'nda yapılmış olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Selim Kasapoğlu, "İstihdam problemi sanayinin en önemli konusu. Bizler, çalışacak personel bulmakta zorlanıyoruz. Bu problemin çözümü için Kurulumuzun çalışmaları oldukça önemli. Sanayi Odası olarak, şehrimizin gelişmesi ve sanayimizin sorunlarının çözümü için katkı vermeye hazırız" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı, dilek ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi. - DENİZLİ