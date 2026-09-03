Denizli İl Müdürü Yıldırım, OSB Yönetimine iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika
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Denizli İl Müdürü Yıldırım, OSB Yönetimine iade-i ziyarette bulundu

Denizli İl Müdürü Yıldırım, OSB Yönetimine iade-i ziyarette bulundu
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Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ertuğrul Yıldırım, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu'na iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede bölgenin projeleri ele alınırken, Yaymanoğlu iş birliği vurgusu yaptı, Yıldırım da yeni yönetime başarı diledi.

Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ertuğrul Yıldırım, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve yönetimine iade-i ziyarette bulunarak yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Ertuğrul Yıldırım'ı, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım ve Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı.

Denizli OSB'de gerçekleştirilen görüşmede, Bölgenin mevcut çalışmaları, sanayinin gelişimine yönelik hedefler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler kapsamında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, "Denizli sanayisinin sürdürülebilir büyümesi ve bölgemizin geleceğe güçlü bir vizyonla hazırlanması adına kamu kurumlarımızla iş birliği ve istişare içerisinde çalışmayı önemsiyoruz. Sayın İl Müdürümüze nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.

İl Müdürü Ertuğrul Yıldırım ise Denizli OSB'nin kentin üretim ve istihdam gücündeki önemli rolüne dikkat çekerek, yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Denizli, Çevre, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli İl Müdürü Yıldırım, OSB Yönetimine iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli İl Müdürü Yıldırım, OSB Yönetimine iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika
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