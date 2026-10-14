Denizli İl Tarım Müdürlüğü 19 ilçede 1140 yetiştirici için süt projesi başlatacak - Son Dakika
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Denizli İl Tarım Müdürlüğü 19 ilçede 1140 yetiştirici için süt projesi başlatacak

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Denizli İl Tarım Müdürlüğü 19 ilçede 1140 yetiştirici için süt projesi başlatacak
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Zayim, Temiz Süt, Sağlıklı Gelecek Projesi'nin 2026 boyunca 19 ilçede uygulanacağını duyurdu. Proje kapsamında 1140 büyükbaş yetiştiricisine hijyen eğitimi verilecek; bütçenin yüzde 75'i Bakanlık, yüzde 25'i üretici katkısıyla karşılanacak.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, küçük aile işletmelerini desteklemek ve süt üretiminde hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla "Temiz Süt, Sağlıklı Gelecek Projesi"nin hayata geçirileceğini duyurdu. Proje kapsamında, Denizli'nin 19 ilçesinde bin 140 büyükbaş hayvan yetiştiricisinin desteklenmesi hedefleniyor.

Denizli'de süt üretiminde kaliteyi artırmak, sağım hijyenini iyileştirmek ve süt verimindeki kayıpları azaltmak amacıyla yeni bir proje uygulanacak. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından duyurulan proje, 2026 yılı boyunca 19 ilçedeki mahallelerde yürütülecek. Projeden, en fazla 20 baş anaç hayvana sahip ve süt sağımını kendisi gerçekleştiren küçük aile işletmeleri yararlanabilecek.

Yetiştiricilere hijyen eğitimi verilecek

Proje kapsamında süt üreticilerine sağım hijyeni eğitimi verilecek. Eğitimlerle süt sağımında hijyen koşullarının iyileştirilmesi, süt kalitesinin artırılması ve hayvan sağlığının korunması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde yetiştiricilere süt güğümü, dezenfektan, meme daldırma kabı ve mastitis teşhisinde kullanılan ön sağım kabı dağıtılacak. Projenin bütçesinin yüzde 75'i Bakanlık tarafından, yüzde 25'i ise yetiştiricilerin katkısıyla karşılanacak.

Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi, süt üretiminde kalite standartlarının yükseltilmesi ve üreticilerin daha sağlıklı koşullarda üretim yapmasının hedeflendiği projenin, Denizli hayvancılığına ve süt üreticilerine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli İl Tarım Müdürlüğü 19 ilçede 1140 yetiştirici için süt projesi başlatacak - Son Dakika
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