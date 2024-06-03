Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çal ilçesinde kadın çiftçilere asma yaprağı muhafaza yöntemlerini öğretti - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çal ilçesinde kadın çiftçilere asma yaprağı muhafaza yöntemlerini öğretti

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çal ilçesinde kadın çiftçilere asma yaprağı muhafaza yöntemlerini öğretti

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile Çal İlçe Müdürlüğü teknik personeli, Çal ilçesindeki kadın çiftçilere asma yaprağı muhafaza yöntemleri hakkında eğitim verdi. Eğitimde, asma yaprağının kuru basım, salamura ve derin dondurucuda muhafaza yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Kadın çiftçiler, bu yöntemler sayesinde ürünlerini daha uzun süre saklayarak kalite ve verimliliği artırma konusunda önemli bilgiler edindi.

03.06.2024 10:11
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzümüyle ünlü Çal ilçesinin kadın çiftçilerine asma yaprağı muhafaza yöntemlerini öğretti.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile Çal İlçe Müdürlüğü teknik personeli, Denizli'nin Çal ilçesi Selcen mahallesinde bağcılığın yaygın olduğu bölgede kadın çiftçilere yönelik olarak Asma Yaprağı Muhafaza Yöntemleri konulu bilgilendirme ve eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitimde, asma yaprağının kuru basım, salamura ve derin dondurucuda muhafaza yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Kadın çiftçiler, bu yöntemler sayesinde ürünlerini daha uzun süre saklayarak kalite ve verimliliği artırma konusunda önemli bilgiler edindi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Çal, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çal ilçesinde kadın çiftçilere asma yaprağı muhafaza yöntemlerini öğretti - Son Dakika

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