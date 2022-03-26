Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi

26.03.2022 11:32
Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de uzman danışman Ercan Arslan ve Nadire Yılmaz Gülden, iş dünyasını teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de uzman danışman Ercan Arslan ve Nadire Yılmaz Gülden, iş dünyasını teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi.

Denizli'de iş dünyasına yönelik olarak 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Çağrı ve Bilgilendirme' toplantısı düzenlendi. Toplantıya uzman danışman Ercan Arslan ve Nadire Yılmaz Gülden konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının uygulama esasları, öncelikli ürün listesi tebliği ve yatırımın başvuru şartları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programın amacının ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkacak kritik ihtiyaçlarının karşılayabilmesi, üretim kapasitesinin yetersiz olan ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma, yüksek katma değerli olması, ülkemizde kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılması, farklı sektörlerde ülkemizin rekabet gücünün artırılması, yenilikçi ve Ar-Ge'ye dayanan yatırımların olması amaçlandığı belirtildi. makine imalatı, kimya, bilişim yazılım ve ulaşım araçları konularında proje müracaatı yapılabileceği kaydedildi. Ülkemizden ithalatı azalmak ve ihracatı artırmak ve dışa bağımlı olduğumuz konularda yatırım yapılması öncelikli konular arasında yer aldığı ifade edildi.

Bu programın diğer desteklerden farkının tek bir projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer kurumların desteğinin tek proje halinde hazırlanarak tüm kurumların desteğinden yararlanılacağı belirtildi. Program çerçevesinde en az 10 milyon TL yatırım yapılması, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içeresinde kurulmuş şirket olması ve proje konusunun öncelikli ürün listesi içerisinde yer alması başvuru şartlarını oluşturduğu belirtildi. 50 milyon TL'ye kadar yapılacak yatırmalara yüzde 60 hibe, 50 milyon TL üzeri yatırımlara yüzde 75 hibe verileceği açıklandı.

Program dahilinde yatırım yapacak olan yatırımcılara vergi indirimi, sigorta primi, gelir vergisi stopaj desteği, faiz desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği, arsa tahsisi, sermaye desteği ve kamu alım garantisi desteklerinin olduğu da hatırlatıldı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının uygulama esasları ve başvurularının Nisan 2022 ayı içeresinde Resmi Gazete'de yayınlanmasının beklenildiği belirtildi. - DENİZLİ

Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi
Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi
Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi

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Ercan Arslan, Türk Lirası, Yatırım, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi - Son Dakika


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