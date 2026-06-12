Denizli İş İnsanları Polonya Fuarında Toplandı - Son Dakika
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Denizli İş İnsanları Polonya Fuarında Toplandı

Denizli İş İnsanları Polonya Fuarında Toplandı
12.06.2026 15:28
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Denizli Ticaret Odası, Polonya pazarına giriş fırsatlarını değerlendirdi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) iş insanları heyeti, Polonya Warsaw Food Expo 2026 Fuarı programı kapsamında, Varşova Ticaret Müşavirleri Nevra Genç ve Can Berat Özer ile bir araya geldi. Denizlili iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği değerlendirme toplantısında katılımcılara Polonya ekonomisi, sektörel fırsatlar ve ihracat potansiyeline ilişkin güncel bilgiler verildi.

İş dünyası değerlendirme toplantısında Polonya pazarına giriş süreçlerinden tüketici beklentilerine, ithalat prosedürlerinden dağıtım kanallarına kadar birçok konuda katılımcılar kapsamlı bilgilendirildi.

Başkan Erdoğan: "Polonya, stratejik önemi giderek artan bir pazar"

Toplantının açış konuşmasında DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin üretim ve ihracattaki güçlü konumuna dikkat çekerek Polonya'nın Türk iş dünyası açısından giderek daha stratejik bir pazar haline geldiğinin altını çizdi. Ayrıca Denizli'nin tekstil ve konfeksiyon, gıda ürünleri, makine ve ekipmanları, kablo, doğal taş ve metal sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yüksek ihracat kapasitesine sahip olduğunu da vurgulayan Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'nın büyüyen ekonomisi ve avantajlı konumuyla önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Konuşmasında Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı şekilde arttığını da belirten Erdoğan, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesinde iş dünyası ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Polonya, yalnızca yaklaşık 38 milyonluk iç pazarıyla değil; Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine erişim imkanı, güçlü lojistik altyapısı ve Avrupa Birliği'ndeki etkin konumuyla ihracatçılarımız için gelecekte çok daha fazla değerlendirilmesi gereken pazarlardan biridir. Denizlili firmalarımızın bu pazardaki payını artırmak adına doğru bilgiye ulaşması ve stratejik adımlar atması büyük önem taşımaktadır. Bu organizasyonu da o nedenle yaptık" dedi.

Polonya ekonomisindeki fırsatlar anlatıldı

Toplantıda söz alan Varşova Ticaret Müşaviri Can Berat Özer ise Polonya ekonomisinin genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Polonya'nın son yıllarda Avrupa'nın en istikrarlı büyüme performanslarından birini sergilediğini belirten Özer, ülkenin güçlü sanayi altyapısı, gelişmiş lojistik ağı ve Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen yatırım ortamı sayesinde bölgesel bir üretim ve dağıtım merkezi haline geldiğini ifade etti. Özellikle otomotiv yan sanayi, makine ekipmanları, inşaat malzemeleri, mobilya, ambalaj ve gıda sektörlerinde ithalat talebinin artarak sürdüğünü belirterek Türk firmalarının kalite ve fiyat dengesi ile üretim esnekliği sayesinde Polonya pazarında önemli bir avantaja sahip olduğunu kaydetti.

Gıda sektöründe öne çıkan alanlar paylaşıldı

Varşova Ticaret Müşaviri Nevra Genç de özellikle gıda sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Polonya'da tüketicilerin sağlıklı, doğal, katkısız ve yüksek kaliteli ürünlere yönelik ilgisinin arttığını söyleyen Genç, bunun Türk gıda ürünleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. İşlenmiş gıda ürünleri, kuru meyve, kuruyemiş, zeytinyağı, unlu mamuller, şekerleme ürünleri, dondurulmuş gıda ve yöresel ürünlerin pazarda öne çıkan kategoriler arasında yer aldığını anlattı. Ayrıca Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında gıda güvenliği, izlenebilirlik, etiketleme ve sertifikasyon süreçlerinin ihracatta belirleyici rol oynadığını vurguladı.

DTO üyesi firmaların temsilcilerinin sorularını yanıtladılar

Toplantıda, konuk ticaret müşavirleri, Denizlili iş insanları tarafından yöneltilen soruları da detaylı bir şekilde yanıtladı. Katılımcılara; Polonya pazarına giriş stratejileri, büyük perakende zincirleriyle çalışma yöntemleri, dağıtım ağları ve tüketici beklentileri hakkında teknik bilgiler aktarıldı. Bu arada firmaların pazara giriş sürecinde karşılaşabilecekleri uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar da örnekleriyle değerlendirildi.

Başkan Erdoğan'dan Ticaret Müşavirlerine teşekkür

Toplantının sonunda DTO Başkanı Uğur Erdoğan, yurt dışında görev yapan ticaret müşavirlerinin Türk ihracatçılarının en önemli yol göstericileri arasında yer aldığını belirterek, sahada yürüttükleri çalışmaların firmaların yeni pazarlara ulaşmasında büyük katkı sağladığını ifade etti. Nazik ev sahiplikleri ve paylaştıkları değerli bilgiler dolayısıyla Ticaret Müşavirleri Nevra Genç ve Can Berat Özer'e teşekkür ederek Denizli iş dünyasının uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli İş İnsanları Polonya Fuarında Toplandı - Son Dakika

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