Merkezefendi'de öğrenim desteği başvuruları başladı - Son Dakika
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Merkezefendi'de öğrenim desteği başvuruları başladı

23.08.2022 10:00
Merkezefendi'de öğrenim desteği başvuruları başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi, her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere eğitim desteklerini sürdürüyor.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere eğitim desteklerini sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 5 ila 12. sınıflar arasında öğrenim gören 4 bin öğrenciye aylık 200 TL öğrenim yardımı verecek. Öğrencilere 8 ay boyunca verilecek olan eğitim yardımı başvuruları 22 Ağustos Pazartesi günü başladı. 6 Eylül Salı gününe kadar sürecek olan başvurular sadece belediyenin internet adresi üzerinden yapılacak.

Eğitim anlamında öğrencilere desteklerini her zaman sürdüreceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde yaşayan çocuklarımızın faydalanacağı öğrenim desteği başvuruları bugün başladı. Gençlerimizin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırmak ve hem kendi hem de aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla vereceğimiz öğrenim desteğinden binlerce öğrencimiz yararlanacak. Eğitim anlamında Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizde eğitim gören öğrencilerin yanlarında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başvuru koşulları

Eğitim desteğinden yaralanma koşulları şu şekilde açıklandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan, Ailesi Merkezefendi ilçe sınırlarında ikamet eden, 5 ila 12. sınıflar arasında öğrenim gören öğrenciler için başvuru yapılabilir. İlkokul, Açık Lise ve üniversite öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. Her aileden yalnız bir öğrenci için başvuru yapılabilir." - DENİZLİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Hisarcık, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezefendi'de öğrenim desteği başvuruları başladı - Son Dakika

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