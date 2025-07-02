Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) Kapılarını Açıyor - Son Dakika
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Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) Kapılarını Açıyor

Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) Kapılarını Açıyor
02.07.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
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Ege Bölgesinde otomotiv teknolojileri ve eğlencenin buluşacağı Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı, geniş katılımlı bir törenle açılıyor. Fuar, 2-6 Temmuz tarihleri arasında EGS Park Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek ve bölgenin en büyük motorlu taşıtlar fuarı olma özelliğini taşıyor.

Ege Bölgesinde otomotiv teknolojileri ve eğlencenin ilk kez buluşacağı Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT), bugün yapılacak geniş katılımlı bir törenle kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Bizim Medya ve Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Denizli'nin en büyük motorlu taşıtlar fuarı olma özelliğine DEMOT Fuarı 2025, 2-6 Temmuz tarihleri arasında EGS Park Fuar Alanında gerçekleştirilecek. Klasik bir fuar anlayışının ötesine geçecek olan DEMOT; bölgenin en büyük, en kapsamlı ve konserli ilk fuarı olacak. Fuarın açılışı bugün öğleden sonra geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirecek.

Denizli'ye bir ilki yaşatmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Bizim Medya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Balım, "Bu önemli organizasyonu şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Otomotiv dünyasının en yeni teknolojilerini, en güçlü markalarını ve sektördeki yenilikleri bir araya getirdiğimiz bu fuar, hem sektör profesyonelleri hem de halkımız için çok kıymetli bir buluşma noktası olacak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, katılımcı firmalarımıza ve destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu, daire başkanları, Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğa, Türkiye Odalar Borsalar Birliğine, Denizli Ticaret Odasına, Denizli Sanayi Odasına ve yardımcı olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu fuarın, sadece ticaretin değil; aynı zamanda dostluğun, yeniliğin ve kalkınmanın da adresi olmasını temenni ediyorum. Denizli'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Hepinize keyifli ve verimli bir fuar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) Kapılarını Açıyor - Son Dakika

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