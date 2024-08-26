Denizli, Nevresim İhracatında Lider Konumda - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli, Nevresim İhracatında Lider Konumda

Denizli, Nevresim İhracatında Lider Konumda

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin yıllık 250 milyon dolar değerinde nevresim ihracatı yaparak ülke genelindeki ihracatın yüzde 55'ini gerçekleştirdiğini belirtti. Denizli'nin ev tekstili sektöründe lider konumda olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 74'ünün Denizli'den gerçekleştiğini ifade etti.

26.08.2024 13:33
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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Yıllık 250 milyon değerinde nevresim ihracatı yapan Denizli, bu değerle ülkemizin toplam nevresim ihracatının yüzde 55'i ilimizden gerçekleşiyor" dedi.

Denizli, ev tekstili denildiği zaman sadece ülkemizde değil, dünyada da ilk akla gelen duraklardan biri. İlk ihracatını binlerce yıl önce tekstil sektöründen yapan Denizli, günümüzde bu başarısını ev tekstili ürünleri ile taçlandırıyor.

Denizli ev tekstili ihracatının önde gelen ürün gruplarından biri olan Nevresim ve yatak çarşafıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

"Ülkemizden 2023 yılında 461 milyon dolar değerinde nevresim-yatak çarşafı ihracatı yapıldı. İlimizden ise yıllık 250 milyon değerinde nevresim ihracatı yapılıyor. Bu değerle ülkemizin toplam nevresim ihracatının yüzde 55'i ilimizden gerçekleşiyor. Havlu ve bornozda olduğu gibi nevresim grubunda da Denizli, ülke çapında lider konumda. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ilimizin nevresim-yatak çarşafı ihracatı 131,7 milyon dolar değerine ulaştı. İlimiz lider konumunu tüm şartlara rağmen sürdürüyor. Almanya, İtalya, ABD, İsviçre ve Avusturya en fazla nevresim ihracatı yaptığımız ilk 5 ülke olarak sıralanıyor. Bu dönemde toplamda 80 ülkeye nevresim-yatak çarşafı ihracatı gerçekleştirildi."

AB'nin sürdürülebilirlik politikaları ilimiz ihracatçılarını yakından ilgilendiriyor

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Denizli'nin nevresim-yatak çarşafı ihracatının yüzde 74'ünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülkenin içinde 6 AB ülkesi yer alıyor. Bu nedenle, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlikle ilgili tüm düzenleme ve uygulamaları Denizli nevresim ihracatçılarını yakından ilgilendiriyor. Bu noktada, Denizli'de ev tekstili alanında faaliyet gösteren firmaların yüksek oranda GOTS, Oeko-Tex, Textile Exchange ve BSCI gibi sürdürülebilir üretim yapıldığını gösteren belgeleri barındırdığını söyleyebiliriz. Tasarım ve kalite konularında önde gelen üreticilerimiz organik nevresim ihracatında da epeyce yol kat etmiş durumda. Denizli ili toplam ihracatı değerlendirildiğinde yılın ilk 7 ayında ortalama ihracat birim değerinin 2,16 dolar değerinde olduğunu görüyoruz. Nevresim-yatak çarşafı grubunda ise aynı dönemde ihracat birim değeri 9,71 dolar olarak gerçekleşti. Katma değerli ihracatıyla bu ürün grubunda ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli, Nevresim İhracatında Lider Konumda - Son Dakika

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