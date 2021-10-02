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Denizli'nin 12 aylık ihracatında tarihi rekor - Son Dakika

Denizli'nin 12 aylık ihracatında tarihi rekor

02.10.2021 09:04
Denizli'nin 12 aylık ihracatında tarihi rekor, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin 12 aylık dönemde 4,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tarihi bir rekor kırdığını belirtti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin 12 aylık dönemde 4,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tarihi bir rekor kırdığını belirtti.

Türkiye ve Denizli'nin Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ülkemiz ihracatı eylül ayında yüzde 30 artışla 20,8 milyar Amerikan Dolarına ulaştı. Böylelikle ülkemiz ihracatı ilk kez aylık 20 milyar Amerikan Dolarını aştı ve aynı zamanda rekor kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşmış oldu. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 31,6 artışla 425 milyon Amerikan Doları oldu. Denizli, böylelikle bir kez daha ülkemizin en çok ihracata imza atan 8. şehri konumunda bulundu. DENİB üyelerince gerçekleştirilen eylül ayı ihracatı ise yüzde 35,8 artışla 326 milyon Amerikan Dolarına yükseldi.

Denizli'nin 12 Aylık İhracatında Tarihi Rekor

Denizli'nin geçen 12 aylık dönemde tarihi bir rekora imza attığını işaret eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"2020 yılı sonunda yaptığımız değerlendirmelerde, 2021 yılı için kendimize 4 milyar Amerikan Doları değerinde ihracat hedefi belirlemiştik. Yıl içinde farklı zamanlarda kırılan rekorlar sayesinde bu hedefimizi yakaladık ve revize ederek yeni bir hedef belirledik. 4,2 milyar Amerikan Doları olarak belirlediğimiz yeni hedefimizi de geride bırakarak, son 12 aylık dönemde 4,3 milyar Amerikan Doları değerinde ihracata ulaştık. İhracatımızın 4,5 milyar Amerikan Dolarına yolculuğunun başladığını geçmiş değerlendirmelerimizde ifade etmiştik. Eylül ayı rakamlarıyla birlikte, hedeflerimize emin adımlarla yürüdüğümüzü bir kez daha görüyoruz. Önemle vurgulamak istediğim bir diğer nokta ise, 2020'nin tamamında ulaştığımız ihracata yılın bitmesine henüz 3 ay kala ulaşmış olmamız. Ocak-Eylül döneminde ilimiz ihracatı 3 milyar 287 milyon Amerikan Doları oldu. 2020 yılının tamamında 3 milyar 191 milyon Amerikan Doları değerinde ihracata imza atmıştık. Bu noktada, 4,5 milyar dolarlık hedefimize birlikte yürüdüğümüz tüm ihracatçılarımıza şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz" - DENİZLİ

Denizli'nin 12 aylık ihracatında tarihi rekor

Amerikan Doları, İhracat, Denizli, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'nin 12 aylık ihracatında tarihi rekor - Son Dakika Ekonomi


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