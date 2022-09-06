Bağlardan toplanan üzümler doğal yöntemlerle kurutuluyor - Son Dakika
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Bağlardan toplanan üzümler doğal yöntemlerle kurutuluyor

06.09.2022 10:31
Bağlardan toplanan üzümler doğal yöntemlerle kurutuluyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde, bu yıl yüksek rekolte nedeniyle üreticisini mutlu eden çekirdeksiz Sultaniye üzümünde, hasat mesaisiyle birlikte kurutma telaşı da sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, bu yıl yüksek rekolte nedeniyle üreticisini mutlu eden çekirdeksiz Sultaniye üzümünde, hasat mesaisiyle birlikte kurutma telaşı da sürüyor. Seher vaktinde çiftçiler tarafından bağlardan bin bir zahmetle toplanan üzümler, doğal yöntemlerle kurutularak sofralarla buluşacağı günü bekliyor.

Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden olan Denizli'de, hasat mesaisi ile birlikte kurutma telaşı da aralıksız olarak sürüyor. Yaş üzümlerin kesilmesiyle birlikte sergilerde kurutma işlemlerine başlayan üzüm üreticileri, yoğun bir çalışma dönemine girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan üzüm toplama işlemi, hava sıcaklığının yükselmeye başladığı öğle saatlerine kadar devam ediyor. Toplanan üzümler daha sonra günlük yevmiye ile çalışan tarım işçileri tarafından yerlere özenle serilerek kurutuluyor. Doğal yöntemlerde kurutulan üzümler, sergilerden toplanarak tüketiciyle buluşmak üzere sonra farklı bölgelere sevkiyat yapılıyor.

Dünyanın dört bir yanına ihracatı yapılıyor

İhracatta da önemli bir başarı yakalayan Denizli üzümü başta Rusya olmak üzere Suudi Arabistan, Ukrayna, Hollanda, Almanya, Avusturya ve İngiltere'ye gönderiliyor. Buldan ilçesinin ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümle Temmuz ayında başlayan hasadın Ekim ve Kasım ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

"Yaklaşık bir hafta da kuruyan üzümlerimizi savuruyoruz"

Üzümlerin bir bölümünü keserek yaş üzüm olarak sattıklarını belirten Üzüm üreticisi Raziye Akın, "Sergilerde üzümlerimiz kuruması için potas dediğimiz sıvı dökerek kurutuyoruz. Yaklaşık bir hafta da kuruyan üzümlerimizi savuruyoruz. Çuvallara doldurarak TARİŞ, TMO veya üzüm alıcısı şirketlere veriyoruz" dedi.

"Yaş ve kuru üzümde fiyatlar çok geride kaldı"

Hasat sezonunun devam ettiği üzümdeki fiyatların düşük kaldığına değinen Doğanköy Mahalle Muhtarı Ahmet Boynikar da "Kuru üzüm fiyatı yaşanılan enflasyona göre düşük kaldı. Tahminen dört ila beş kilodan bir kilodan kuru üzüm elde ediyoruz. Geçtiğimiz yıl mazot fiyatlarına bakarsak yaş ve kuru üzümde fiyatlar çok geride kaldı. Üzüm hak ettiği fiyatları görmedi. Yetkililerimizden fiyatların yeniden gözden geçirilerek güncellenmesini istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bağlardan toplanan üzümler doğal yöntemlerle kurutuluyor - Son Dakika

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