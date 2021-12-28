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Denizli'nin ihracat performansı yüz güldürüyor - Son Dakika

Denizli'nin ihracat performansı yüz güldürüyor

28.12.2021 11:24
Denizli'nin ihracat performansı yüz güldürüyor

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şehirleri arasında yer alan Denizli'den, 2021'in 11 ayında gerçekleştirilen dış satım, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 3 milyar 76 milyon 372 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şehirleri arasında yer alan Denizli'den, 2021'in 11 ayında gerçekleştirilen dış satım, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 3 milyar 76 milyon 372 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak kasım döneminde 2 milyar 150 milyon 660 bin dolarlık dış satım yapan Denizlili ihracatçılar, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 76 milyon 372 bin dolarlık ihracata imza attı. Böylece söz konusu dönemler itibarıyla kent ihracatı yüzde 43 artış gösterdi.

Bu dönemde Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracat yüzde 40,36 artışla 1 milyar 477 milyon 271 bin dolara yükseldi.

Kent ihracatında ülkeler bazında İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda öne çıkarken, ürün grubu özelinde bornoz ve sabahlık grubunda gerçekleşen yüzde 51'lik artış dikkati çekti. Kentten yapılan tekstil konfeksiyon ürünleri ihracatı da yüzde 35 artış gösterdi.

Denizli tekstil firmaları 11 ayda 147 milyon 923 bin dolarlık bornoz-sabahlık, 446 milyon 641 bin dolarlık havlu ve 243 milyon 298 bin dolarlık çarşaf ve nevresim ihraç etti.

"Son 18 ayda ihracat rekorlarımızı 6 defa kırdık"

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2021 yılının "gülerek ağırladıkları" bir yıl olduğunu söyledi.

Memişoğlu, "Denizli ihracatı geçen yıl haziran ayından itibaren 18 aydır ivmesini artırarak devam ettiriyor. Bu 18 ayda ihracat rekorlarımızı tam 6 defa kırdık. Denizli olarak en son rekorumuzu eylül ayında 461 milyon dolarla kırdık. Burada genel toplam rakama bakacak olursak da Denizli ihracatı bu yıl 4,5 milyar doları bulacak. Önümüzdeki sene kendimize 5 milyar dolarlık bir hedef koyuyoruz. İnşallah her şey daha güzel olur." dedi.

"182 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Yeni yıldan umutlu olduklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İhracatımız homojen olarak bütün sektörlerde arttı. Denizli ihracatı içinde tekstilin payı yüzde 40. Uzun yıllardır rakamını artırarak, oranını düşürerek geliyor. Denizli'den 182 ülkeye ihracat yapıyoruz. 133 ülkeye tekstil, değerli madenlerde ise 92 ülkeye, kabloda 122 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yani ihracatımızı sektörlerde olduğu gibi ülkeler bazında dağıtmış durumdayız. Bu da kent ihracatının sağlıklı bir yapısının olduğunu gösteriyor. Gıda ve makine gibi alanlarda ilave çalışmalar yaparak ihracattaki payını artırmak için gayret gösteriyoruz. Denizli ihracatı geçen yıl kilogram başına 1,60 dolar seviyelerindeyken şu anda 2,05 dolar bazında. Bu hepimizi mutlu eden bir rakam ve Türkiye ihracatındaki kilogram ortalamasının çok üzerindeyiz. Burada mermer bloklarını biraz daha işleyerek satabilirsek, kilogram başı ihracat değerimizi artırmamız mümkün olacak."

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İhracatçılar Birliği, Türkiye, İhracat, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizli'nin ihracat performansı yüz güldürüyor - Son Dakika Ekonomi


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