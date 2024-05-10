Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezleri Seminerine Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezleri Seminerine Ev Sahipliği Yaptı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezleri Seminerine Ev Sahipliği Yaptı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayicilere ve girişimcilere önemli katkılar sunacak olan 'Şehir ve Ülke Kalkınmasında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezleri: Muhasebe, Finans, Vergi, Sosyal Güvenlik Uygulamaları' konulu seminere ev sahipliği yaptı. Seminerde, teknokentte yer alma, proje verme, vergi avantajlarından yararlanma gibi konular ele alındı. Ayrıca, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan uygulamaların mali, sosyal güvenlik, muhasebe ve vergi taraflarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

10.05.2024 11:48
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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, "Şehir ve Ülke Kalkınmasında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezleri: Muhasebe, Finans, Vergi, Sosyal Güvenlik Uygulamaları" konulu seminere ev sahipliği yaptı.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayicilere ve girişimcilere önemli katkılar sunacak bir seminere daha ev sahipliği yaptı. "Şehir ve Ülke Kalkınmasında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezleri: Muhasebe, Finans, Vergi, Sosyal Güvenlik Uygulamaları" konulu seminer Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, sanayiciler ve girişimcilerin katıldığı etkinlikte Kütahya Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DTGB) Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve SMMM Selçuk Gülten konuşmacı olarak yer aldı.

"Firmaların yararlanabileceği sınırsız alan var"

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Selçuk Gülten; "Firmalar teknokentte nasıl yer alabilirler, proje nasıl verebilirler, hangi vergi avantajlarından yararlanabilirler, özellikle sanayi şirketleri neler yapabilirler, Organize Sanayi Bölgesi içerisine bir Teknokent kurulabilir mi, kurulursa bunun faydaları nelerdir gibi konularda bilgilendireceğiz. Firmaların yararlanabileceği sınırsız alan var. Bu alana yoğun bir ilgi var. Katılımcılarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"Devletimiz önemli destekler sunuyor"

Teknoloji geliştirme bölgelerinde ve Ar-Ge geliştirme merkezlerinde yapılan uygulamaların mali, sosyal güvenlik, muhasebe ve vergi taraflarıyla ilgili uygulamalı bilgiler vereceğiz. Toplantıya katılan gerek iş dünyasından gerek Ar-Ge tasarım merkezinden yöneticiler, teknoloji şirketlerinin yöneticileri, Teknopark girişimcileri merak ettikleri soruları bizlere yöneltip yanıt bulacaklar. Buralar özel alanlar. Muafiyet istisnalarının 31 Aralık 2028'e kadar hayli uygulandığı alanlar. Devletimiz bu konuyla alakalı özel destekler sağlıyor. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde üretilen ürünlerin, prototiplerin, yazılımların ekonomimize ve büyümemize katkı sağlaması için elinden geleni yapıyor. Bizim de bu desteklerden yararlanmamız, bunları da üretime kanalize etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmalarından dolayı Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp; Kütahya Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DTGB) Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve SMMM Selçuk Gülten'e teşekkür plaketi takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezleri Seminerine Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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