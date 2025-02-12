Denizli OSB'de Projeler ve İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli OSB'de Projeler ve İşbirliği Vurgusu

Denizli OSB\'de Projeler ve İşbirliği Vurgusu

Başkan Derya Baltalı, Denizli OSB projelerini ve sanayinin güncel durumunu anlattı.

12.02.2025 16:58
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, bölgede yürütülen çalışmaları ve projeleri anlatırken, sanayi ve ekonomi ile ilgili güncel durum, beklenti ve gelişmeler hakkında da bilgiler verdi.

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Yaşar Kuş ve Ege Bölge Reklam Müdürü Şenay Yalın Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan, Bölge Müdürü Ahmet Taş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Derya Baltalı, nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. Başkan Derya Baltalı, Bölge'de gerçekleştirilen çalışmalar, Dünya Bankası destekli Güneş Enerjisi Projesi, Yeni Arıtma Tesisi ve İleri Arıtma Tesisi projeleri, Atıksuyun Geri Kazanımı Projesi ve bu kapsamda hayata geçirilen Pilot Tesis, Bölge'ye kazandırılacak en önemli projelerden biri olan Denizli OSB Teknopark, Bölgedeki çalışanların konut ihtiyaçlarını karşılayacak ve istihdama büyük katkılar sunacak olan Denizli OSB Toplu Konut Projesi, PAÜ OSB Polikliniğine kazandırılması planlanan ameliyathaneler, DOSTEK Koleji ve DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi, Bölgede hizmet veren Gümrük Müdürlüğü ve DOHAŞ A Tipi Gümrük Antrepo hakkında bilgiler verdi.

Bölge ve kent sanayisinde ve ekonomideki güncel durum, beklentiler ve gelişmeler hakkında bilgiler veren Başkan Derya Baltalı, sanayicilerin dünya ile rekabetteki yeri, sürdürülebilirlik ve Yeşil OSB konularında da görüşlerini paylaştı.

"Sanayicilerimizle birlikte Denizli'yi hak ettiği yere taşıyacağız"

Yönetim olarak işbirliğine çok değer verdiklerini vurgulayan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Sanayicilerimizle, yerel yönetimlerimizle, kentimizdeki kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte kurduğumuz güçlü işbirliğini sürdürmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Bölgemize kazandıracağımız tüm proje ve çalışmalarda sanayicimizin desteğini hissetmek bizlere güç veriyor. Denizli'yi ve Denizli Organize Sanayi Bölgemizi sanayicilerimizle birlikte hak ettiği yere taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Bu inançla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, denizli, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli OSB'de Projeler ve İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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