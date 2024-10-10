Denizli OSB\'de Yeni Yönetim ve Protokol Ziyaretleri

Ekonomi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Denizli Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri tebrik ziyaretinde bulundular.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yönetimin görevi devralmasının ardından Denizli protokolünden hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleşmeye devam ediyor. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyaretlerde konukları, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Osman Uğurlu ve Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan, Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan DOSTEK ve DOSTEM'den övgü ile bahsetti.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Avni Canpolat ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Emin Oğur, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar diledi. Denizli'nin eğitim alanında Türkiye'de başarılı illerden biri olduğunun vurgulandığı ziyarette Müdür Çalışkan, Denizli OSB'de yer alan DOSTEK Koleji ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin (DOSTEM) çalışmalarından ve başarılarından söz ettiren, Bölge'ye büyük bir kazanım sağlayan eğitim merkezleri olduğunu belirtti. Denizli OSB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde hayata geçirilebilecek projelerin de konuşulduğu ziyarette Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, mesleki eğitime çok önem verdiklerini, bu çerçevede gençlere ve sanayicilere katkı sağlayacak her projede Denizli OSB Yönetimi olarak öncülük etmeye hazır olduklarını söyledi.

Toplu konut projesi ile istihdama büyük destek

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve beraberindeki heyet de Denizli OSB Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Denizli OSB'de yapılan çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bölge firmalarında istihdamı arttırmak amacıyla planlanan Toplu Konut Projesi'nin görüşüldüğü ziyarette, proje alanıyla ilgili Honaz'daki uygunluk durumu da değerlendirildi. Projenin hem Honaz'a hem de Denizli OSB'ye önemli katkılar sağlayacağının altı çizildi. Ziyarette ayrıca; Honaz Meslek Yüksekokulu ile ilgili çalışmalar da konuşuldu. Honaz MYO'nun "İşletmede Mesleki Eğitim" programı kapsamında Denizli OSB içerisindeki firmalarla işbirliğinin güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişi yapıldı. Başkan Derya Baltalı, ziyaretlerinden dolayı Başkan Kepenek'e teşekkür ederken, Belediye ve Denizli OSB işbirliğinde sanayinin güçlenmesine, istihdamın attırılmasına ve gençlerin geleceğine ışık tutulmasına katkı sunacak çalışmalarda büyük bir mutlulukla yer alacaklarını belirtti.

"Güçlü işbirlikleri bizleri ileri taşıyacaktır"

Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve yeni yönetime tebrik ziyaretinde bulundular. Ziyarette yeni yönetime görevinde başarılar dileyen Başkan Konyalıoğlu, Çardak OSB'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki güçlü işbirliğinin geleceğe sağlam adımlarla ilerleme yolunda önemli bir mihenk taşı olduğunu belirten Başkan Derya Baltalı, nazik ziyaretlerinden dolayı Çardak OSB Yönetimine teşekkür etti. Başkan Baltalı; "Başarılı bir gelecek inşa etmenin en önemli şartlarından biri, teknolojiyi üretim süreçlerimize entegre etmektir. Endüstri 4.0 uygulamaları, yapay zeka, otomasyon ve veri analitiği gibi alanlar, sanayicilerimize rekabet avantajı sağlayacaktır. Bu noktada, üretim süreçlerimizi dijitalleştirmek ve verimliliği artırmak için yatırım yapmamız, projeler üretmemiz ve hayata geçirmemiz büyük önem taşımaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri olarak kuracağımız güçlü işbirlikleri bizleri ileri taşıyacaktır" dedi. - DENİZLİ