Denizli OSB ev sahipliğinde firmalara destek ve teşvikler anlatıldı - Son Dakika
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Denizli OSB ev sahipliğinde firmalara destek ve teşvikler anlatıldı

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Denizli OSB ev sahipliğinde firmalara destek ve teşvikler anlatıldı
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Denizli OSB ev sahipliğinde düzenlenen Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı'nda firmalara destek ve teşvik mekanizmaları anlatıldı. Sanayi sicil, sınai mülkiyet, KOSGEB ve GEKA programları ile Pamukkale Teknokent olanakları sunuldu, toplantı sorularla sona erdi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ev sahipliğinde; Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Denizli Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Pamukkale Teknokent iş birliğiyle "Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların devlet destekleri, teşvik mekanizmaları ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik programlar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım yaptı.

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım, işletmelerin mevcut destek ve teşvik mekanizmalarını yakından takip etmesinin, yatırım ve sürdürülebilir büyüme hedefleri açısından önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sanayicilerimizin üretim kapasitelerini geliştirmeleri, yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları açısından devletimizin sunduğu destekler önemli fırsatlar barındırıyor. Bu fırsatların yatırıma ve üretime dönüşebilmesi için doğru bilgiye zamanında ulaşılması ve başvuru süreçlerinin etkin biçimde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak firmalarımızın ihtiyaç duydukları bilgiye ve kurumsal rehberliğe erişimlerini kolaylaştırmayı önemsiyoruz. Bugünkü toplantımızla sanayicilerimizi ilgili kurumlarımızın uzmanlarıyla bir araya getirerek destek programlarını doğrudan öğrenebilecekleri ve sorularına yanıt bulabilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyoruz. Toplantımızın firmalarımız için verimli geçmesini ve yeni yatırımlara vesile olmasını diliyor; iş birliği sağlayan kurumlarımıza, bilgi ve deneyimlerini paylaşan uzmanlarımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri tarafından sanayi sicil işlemleri, tasarım koruması ve sınai mülkiyet hakları, KOSGEB destekleri, rekabetçi sanayi işletmelerine yönelik destek programları ile Pamukkale Teknokent'in sunduğu olanaklar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Teknikeri Erman Kınlı, sanayi sicil işlemlerine ilişkin bilgilendirmede bulunurken; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Sınai Mülkiyet Temsilcisi Av. Nuran Yıldırım, tasarım ve tasarım koruması konularını ele aldı.

KOSGEB Denizli Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Ender Ayvacı, işletmelere yönelik KOSGEB desteklerini ve bu desteklerden yararlanma koşullarını aktardı. GEKA Sanayi Politikaları Birim Başkanı Dr. Barış Kıyak ise "2026 Yılı Rekabetçi Sanayi İşletmeleri Alternatif Destek Programı" hakkında bilgi verdi. Pamukkale Teknokent Üniversite-Sanayi İş Birliği Temsilcisi Hatice Kübra Kaplan da Pamukkale Teknokent'in sunduğu avantajları ve üniversite-sanayi iş birliği olanaklarını katılımcılarla paylaştı.

Toplantının soru-cevap bölümünde katılımcılar, destek programlarının kapsamı, başvuru koşulları ve uygulama süreçlerine ilişkin sorularını kurum temsilcilerine yöneltti. Firmaların ihtiyaç ve taleplerinin de değerlendirildiği toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
TeknolojiPamukkaleEkonomiDenizliGüncelKosgebOSBSon Dakika

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