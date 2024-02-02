Denizli OSB İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürlüğü, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 yılı 1. Olağan Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ve Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu'nun da katıldığı toplantıda istihdam ve mesleki eğitim başlıklarında önemli kararlar alındı.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nın 2024 yılı 1. Olağan Toplantısı Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Honaz Kaymakamı Hamit Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Özel başta olmak üzere kurulun üyesi olan il müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
"Eğitim ve istihdam konularını önemsiyoruz"
Kurul Başkanı Vali Coşkun, açılış konuşmasını yaparak toplantıyı başlattı. Denizli Valisi Coşkun, "Denizli'mizde nitelikli işgücünü yetiştirmek, istihdamı arttırmak, kadın, genç ve dezavantajlı grupların istihdama katılımını artırmak amacıyla çalışmalara hep birlikte devam ediyoruz. Denizli tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra, genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Biz bu nüfusun geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri, girişimcilik kapasitesini ortaya koyabilmeleri için eğitim ve istihdam konularını önemsiyoruz" dedi.
Vali Coşkun'un konuşmasının ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık sunum yaptı. 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve 2024 Yılı İşgücü Eğitim Planı onaylandı. Toplantının devamında istihdam ve mesleki eğitime yönelik önemli gündem maddeleri görüşülerek kente katkı sağlayacak kararlar alındı. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin de alınmasının ardından toplantı sona erdi.
Denizli OSB'den mesleki eğitimin gelişmesine tam destek
Denizli'nin geleceğine yön verecek olan kararların alındığı bu tür önemli toplantılara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu ise "Denizli OSB Yönetim Kurulu olarak mesleki eğitimi önceliğimiz sayıyor, bu alanda birçok çalışmaya imza atıyoruz. Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi noktasında yapılacak her türlü faaliyette biz her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız. Katılımlarınızdan dolayı başta Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve Sayın Rektörüm olmak üzere hepinize çok teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ
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