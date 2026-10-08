Denizli OSB ve İŞKUR\'un etkinliğinde 50 firma iş arayanlarla görüştü

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde, bölgede faaliyet gösteren firmaların nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırmak ve iş arayan vatandaşları açık iş pozisyonlarıyla buluşturmak amacıyla "Toplu İş Görüşmesi Etkinliği" düzenlendi.

DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 50 Bölge firması stant açarak iş arayan vatandaşlarla doğrudan görüşme gerçekleştirdi. Etkinliğe Denizli Vali Yardımcısı Murat Güven, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Bölge Müdürü Ahmet Taş, İŞKUR İl Müdürü Çağrı Çeliktaş, sanayiciler, firma temsilcileri ve iş arayan vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yardımcısı Murat Güven, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve beraberindeki heyet, firma stantlarını ziyaret etti.

"Denizli'nin üretim gücü insan kaynağıyla daha da güçlenecek"

Etkinlikte yaptığı değerlendirmede Denizli Vali Yardımcısı Murat Güven, Denizli'nin güçlü üretim ve sanayi altyapısının sürdürülebilir şekilde gelişmesinde insan kaynağının önemli bir unsur olduğunu ifade etti. Vali Yardımcısı Murat Güven, Denizli OSB ve İŞKUR iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğin, kentteki çalışma hayatına yönelik ortak çalışmalar açısından değerli bir örnek oluşturduğunu dile getirerek, organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"istihdam ve üretim arasında güçlü bir bağ kuruyoruz"

Etkinliğin, firmaların ihtiyaç duyduğu insan kaynağına daha hızlı ulaşmasına ve iş arayan vatandaşların uygun istihdam fırsatlarıyla doğrudan buluşmasına katkı sağladığını belirten Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ise iş gücü ile sanayinin ihtiyaçlarını aynı zeminde buluşturmanın önemine dikkat çekti.

Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, güçlü ve sürdürülebilir bir sanayi yapısının nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğunu ifade ederek, DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi'nin mesleki becerilerin geliştirilmesi ve çalışma hayatına geçiş açısından önemli bir imkan sunduğunu belirtti. Etkinliğe katılım sağlayan Bölge firmalarına ve iş arayan vatandaşlara teşekkür eden Selim Yaymanoğlu, Denizli OSB olarak sanayicilerin insan kaynağı ihtiyaçlarını yakından takip etmeye, mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmeye ve istihdamı destekleyen çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Çağrı Çeliktaş ise iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmeye ve işverenlerle iş arayanları bir araya getiren organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde iş birliği sağlayan Denizli OSB Yönetimine ve katılım gösteren firmalara teşekkür etti.