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Denizli Sanayi Odası 50. yılını kutladı - Son Dakika
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Denizli Sanayi Odası 50. yılını kutladı

Denizli Sanayi Odası (DSO), kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO'nun ikinci yarım asırda da güçlenen yeni sektörleriyle yeni hikayeler yazmayı başaracağını belirtti. Konuşmaların ardından odaya ilk üye olan ve meslekte 50. yılını dolduran üyelere plaket verildi.

Denizli Sanayi Odası 50. yılını kutladı
13.12.2023 - 08:51,
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Denizli Sanayi Odası (DSO), kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında, DSO'nun 50. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kasapoğlu, DSO'nun ikinci yarım asırda da güçlenen yeni sektörleriyle yeni hikayeler yazmayı başaracağını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugüne kadar gelen sanayi yolculuğumuzda başta tekstil olmak üzere, mermer, bakır, kablo, demir çelik gibi sektörlerde önemli yatırımlar ve kapasiteler oluşturuldu. Yapılan yatırımlar ve girişimler, Denizli'nin ülke sanayisinde her zaman özel bir yerde tuttu. Özellikle çok ortaklı yatırımlar ve girişimlerin, birçoğu bugün faal olmasa da şehrin ortaklık kültürünün güçlü olduğunu ve önümüzdeki dönemde yeniden hatırlamamız gereken bir değer olduğunu düşünüyoruz. Global dünyada rekabet edebilmek için sermaye, bilgi ve girişim birlikteliğinin kaçınılmaz olduğunu ve bunu sağlayacak kültürün bu toprağın mayalarında olduğuna inanıyoruz."

Son dönemde dünya ve Türkiye ekonomisinde zorlu bir dönemin geçirildiğini, sanayicilerin bu süreçten esnek ve hızlı yapıları, maliyet ve verimlilik kontrolleriyle en az hasarla çıkmayı başaracaklarını dile getiren Kasapoğlu, küresel piyasalarda talebin canlanması ve ülkedeki enflasyonun düşmesiyle sanayinin yeniden eski hızlı günlerine geri döneceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından odaya ilk üye olan ve meslekte 50. yılını dolduran üyeler ile eski başkanlara plaket verildi.

Olten Flermoni Orkestrası'nın sahne aldığı etkinlikte sanatçı Serenad Bağcan da konser verdi.

Etkinliğe, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

Kaynak: AA
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