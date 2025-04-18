Denizli Sanayi Odası\'ndan Dijital Dönüşüm Ziyareti

Denizli Sanayi Odası heyeti, sanayide dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini yerinde gözlemlemek ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla İstanbul'da bulunan bir teknoloji merkezini ziyaret etti.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve beraberindeki heyet İstanbul'da faaliyet gösteren MEXT Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu. Ziyarete yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Fuat Özel ve Levent Çaputçu, Bilişim Komisyonu Başkanı Bahadır Şenel ile Komisyon Üyeleri Göktuğ Hançer ve Osman Makal, Denizli Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk ve DSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem, Sürdürülebilirlik Uzmanı Sultan Nur Duran ile Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Dila Yaz katıldı.

Sanayiye yönelik dijital dönüşüm ve ileri teknoloji çözümleri

Ziyaret, MEXT Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Barış Arıkan tarafından gerçekleştirilen tanıtım sunumuyla başladı. Sunumda, merkezin sanayiye sunduğu dijital dönüşüm çözümleri, teknoloji hizmetleri ve Model Fabrika yaklaşımı detaylı biçimde aktarıldı. Arıkan, sunumunda teknoloji merkezinin vizyonunu, sanayiye yönelik dijital dönüşüm stratejilerini ve sürdürülebilir üretim hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla aktardı. Merkezin, sanayisin dijitalleşme süreçlerine katkı adına hayata geçirdiği dijital dönüşüm çözümlerinin, sanayicilere hem üretim süreçlerini optimize etme hem de verimliliği artırma noktasında önemli avantajlar sunduğu vurgulandı.

İkiz Dönüşüm Çalıştayı'nın çıktıları değerlendirildi

Şubat ayında Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinasyonunda, Denizli Sanayi Odası Bilişim Komisyonu ortaklığı, MEXT Teknoloji Merkezi iş birliği ve AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle düzenlenen "Sanayide İkiz Dönüşüm Çalıştayı"nın çıktılarına yönelik değerlendirme ile devam eden teknik ziyarette, Çalıştayda ele alınan konular ve ortaya çıkan sonuçlar detaylandırıldı. MEXT Dijital Fabrikası'nda elde edilen gözlemler ışığında, çalıştayda konuşulan gündemlerin ve ihtiyaçların nasıl şekillendiğine dair fikir alışverişinde bulunuldu, gelecekteki iş birliği projeleri de görüşüldü.

DSO heyeti Mext Dijital Fabrikası'nı inceledi

Heyet, sunumun ardından MEXT Dijital Fabrikası'nı yerinde inceleme fırsatı buldu. Gelişmiş üretim sistemlerinin, yapay zeka destekli analizlerin ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının entegre edildiği bu deneyim, katılımcılara sanayinin geleceğine dair bir vizyon sundu. Ziyarette ayrıca, Denizli Sanayi Odası tarafından yakın zamanda hayata geçirilmesi hedeflenen Denizli Model Fabrika projesine dair de değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet, Model Fabrika yaklaşımıyla sahada elde ettiği başarıları ve uygulama örneklerini inceledi. Özellikle, yalın üretimle dijital teknolojilerin entegrasyonu, eğitim modüllerinin nasıl kurgulanabileceği ve eğitim süreçleri konusunda önemli fikirler ele alındı.

"Sanayimizin geleceği ikiz dönüşüm ile şekillenecek"

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kasapoğlu, "Denizli Sanayi Odası olarak, MEXT Teknoloji Merkezi'ne gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, sanayimizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olmuştur. MEXT'in sunduğu ileri teknoloji çözümleri ve dijital fabrika deneyimi, bizlere sanayide dijitalleşmenin potansiyelini ve faydalarını net bir şekilde göstermiştir. Özellikle, Denizli Model Fabrika projemiz ve sanayide ikiz dönüşüm çalışmalarımız için bu ziyaret, değerli bir bilgi ve deneyim paylaşımı platformu oluşturdu. Yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan Denizli Model Fabrika'nın yalnızca bir uygulama merkezi değil, aynı zamanda bölgesel sanayinin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde dönüşümüne liderlik edecek bir yapı olması için bize yeni fikirler sundu. Kurduğumuz bu iş birliği, Denizli sanayisinin rekabet gücünü artırmada ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmada kritik bir rol oynayacak. Misafirperverlikleri ve değerli paylaşımları için teşekkür ederiz. Denizli Sanayi Odası olarak, sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak bu tür iş birliklerini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kasapoğlu lazer işleme tekniği ile isim plakasını imzaladı

Başkan Kasapoğlu, ziyaret esnasında MEXT'in özel bir uygulamasını da deneyimledi. Dijital ortamda lazer işleme tekniği ile imzaladığı plakayı merkezin hatıra alanına yerleştiren Kasapoğlu, ziyareti ölümsüzleştirdi. Programın sonunda, Teknoloji Merkezi yetkilileri tarafından Başkan Kasapoğlu'na günün anısına hediye takdim edilirken, Kasapoğlu da "Sanayinin Kadim Şehri Denizli" adlı kitabı armağan etti. - DENİZLİ