Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Yeni Yıl Mesajı Yayınladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, halkın yeni yılını kutladı, sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi. Erdoğan, "2024'ün, çok daha iyi bir gelecek için hep beraber köklü bir gelenekten çok daha güçlü bir geleceğe yol alan üyelerimizin, hemşehrilerimizin birbirine sıkı sıkıya sarıldığı, el ele verdiği, dayanışmasını artırdığı güzel bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın 2024 yılı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası ailesi olarak, yeni bir yıla girerken 22.000'e yaklaşan üyemizle şehrimizin en büyük ve en etkin sivil toplum kuruluşu haline gelmenin haklı gururunu sizlerle paylaşıyoruz. Denizli'mizi daha yaşanabilir bir şehir, insanımızı da kalkındırmak ve daha müreffeh bir hale getirmek için çıktığımız yolda sürdürdüğümüz mücadelemizi, yeni yılda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, el birliğiyle daha da artıracağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana, önceliğimiz hep Denizli'miz ve insanımız oldu. Her şeyin en güzeline layık olan hemşehrilerimiz ile üyelerimize, en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalıştık; çalışıyoruz. Her türlü imkanımızı, onlar için seferber ettik. 2024'te, bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha iyisine ulaşabileceğimize inanıyoruz. Geride bıraktığımız yıllarda edindiğimiz tecrübeyle, çok daha iyi günlere ulaşmak istiyoruz. İnsanımızın takdire şayan örnek girişimciliği ile çalışkanlığı, bu inancımızın asıl kaynağıdır, umudumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, 2024'ün çok daha iyi bir gelecek için hep beraber köklü bir gelenekten çok daha güçlü bir geleceğe yol alan üyelerimizin, hemşehrilerimizin birbirine sıkı sıkıya sarıldığı, el ele verdiği, dayanışmasını artırdığı güzel bir yıl olmasını diliyorum. Size, ailenize, çalışanlarımıza, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu ve huzurlu güzel bir yıl, bereketli günler diliyorum. Yeni yılınızı, en içten duygularımla kutluyorum." dedi. - DENİZLİ