Denizli Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yüksek İstişare Kurulu (YİK), yılın ilk toplantısını yaptı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kurul üyelerini odalarının çalışmaları ile projelerinin yanı sıra yeni hizmet binasıyla ilgili süreç ve Denizli ihracatı, ekonomisi ile sektörleri hakkında ayrıntılı bilgilendirdi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın idaresindeki toplantıya katılım yoğun oldu. Başkan Erdoğan, Denizli ihracatı ve ekonomisiyle ilgili kurul üyelerini bilgilendirdiği konuşmasını, projelerindeki son durum ile çalışmalarını anlatarak sürdürdü. Erdoğan, "Üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine gıda ve geri dönüşüm sanayi siteleri ile ilgili çalışma başlattık. Denizli Ticaret Odası'nın da içinde bulunduğu 1200 dönümlük bir arsanın yer tahsis onayını aldık. Burada Gıda İhtisas Sanayi Sitesi ile Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi oluşturacağız. Bu dönemde hem Denizli Ticaret Odası binamızı hem de iki sanayi sitemizi hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

"İstişareyi önemsiyoruz"

DTO Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerine önem verdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Biz, sektörlerimizle zaman zaman bir araya geliyoruz. Onların talep ve isteklerini not alıyoruz, ilgili bakanlıklarımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mize bize iletilen konuları aktarıyoruz. Sizlerle de ilimizin sektörlerini ve konularını ele alalım istedik. Çabamız, sektörlerimizin daha güçlü hale gelmesi, işimizin ve ihracatımızın arttırması için. Sizlerin desteği, öneri ve fikirleri bizler için çok önemli. Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz ile sivil toplum kuruluşlarımız, bizim yanımızda olduğu zaman Denizli'miz çok daha güçlü hale gelir. Katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"900 vatandaşımıza eğitim verdik, 700 firmamızı da fuarlara götürdük"

En önemli faaliyetlerinden birinin de eğitim olduğunu söyleyen Başkan Uğur Erdoğan, "Göreve geldiğimiz andan bugüne kadar Avrupa Birliği fonlarından aldığımız proje destekleriyle şehrimize ve üyelerimize 10 milyon euroluk önemli bir kaynak sağladık. Bu kaynağımızın bir kısmını eğitim alanında bir kısmını fuar organizasyonlarında bir kısmını da Denizli Teknik Tekstil Merkezimizde kullandık. Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar 900'e yakın vatandaşımızla öğrencimize eğitim verdik. Ücretsiz iş İngilizcesi ve iş Almancası eğitimleri başlattık; büyük ilgi gördü, devam ediyor. Farklı sektörlerimiz için iş garantili eğitimler de vermeyi düşünüyoruz. Gençlerimiz, kendilerini yetiştirsin istiyoruz. Eğitimlerimiz daha da çeşitlenerek kesintisiz devam edecek. Öte yandan son 1,5 yılda 700'e yakın firmamızı Ticaret Odamızın desteği ile dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara götürdük. Bu tür organizasyonları çok önemli ve değerli buluyorum. Son iki yılda, Denizli'den fuarlara giden 15 firmamız, Avrupa'da şirket kurdu, faaliyetlerini yürütüyor. Ülkemizden bulundukları ülkelere ithalat yaparak ekonomimize katkı sağlıyorlar" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurul üyeleri DTO yeni hizmet binasında gelinen son durum ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda ayrıntılı bilgilendirildi. Yeni hizmet binasının projesi, büyük beğeni topladı.

Toplantının son kısmında ise kurul üyeleri gerek yeni hizmet binası ve süreçle ilgili gerekse sektörleriyle ilgili görüşlerini dile getirdiler. Bu arada, Başkan Erdoğan'a başarılı bulduklarını dile getirdikleri çalışmalarından ve zaman zaman toplantı düzenleyerek kendilerini de ayrıntılı bilgilendirmesinden dolayı teşekkür ettiler. - DENİZLİ