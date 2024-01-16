Denizli Valiliği tarafından başlatılan Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi, 536 bin ceviz fidanının 18 ilçede 7581 çiftçiye dağıtılmasıyla Denizli'yi Türkiye'nin ceviz başkenti yapmasında önemli bir katkı sağladı.

Denizli Valiliği öncülüğünde, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli Ticaret Borsası ve Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi kapsamında, 2023-2024 fidan dağıtım ve dikim sezonu için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Borsası teknik ekibi, Balıkesir Bandırma İlçesi'nde bulunan fidan üreticileri ve üretim parsellerini ziyaret ederek, chadler çeşidi ceviz fidanlarının gelişimi ve bitki sağlığıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirdi. Ardından, 60 bin 900 adet chadler çeşidi ceviz fidanı 3 parti halinde Denizli'ye getirilerek dağıtımı tamamlandı.

Proje kapsamında Denizli de Sarayköy ilçesi hariç 18 ilçede 7581 çiftçiye 33 bin 537 dekar alana dikilmek üzere 536 bin adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar "Denizli, Türkiye ceviz üretiminin yüzde 4'ünü karşılamaktadır. Dağıttığımız ceviz fidanları dünyada kabul görmüş çeşitlerden oluşmakta, kurulan kapama bahçelerin kontrolleri teknik personellerimiz tarafından her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Tutma oranları Yüzde 80-90 arasındadır. Projenin başından beri amacımız Denizli'yi Türkiye'nin ceviz bahçesi yapmak. Alan bakımından Türkiye'de ilk sırada olan Denizli'yi, üretim bakımından da en yukarılara taşıyıp "Cevizin Başkenti, Ceviz Markalı Şehir" yapmaktır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Nerede bir ihtiyaç varsa orada gece gündüz demeden çalıştık. Sizler de her zaman bizim yanımızda oldunuz. Üretiminize destek olmamız bizleri de mutlu ediyor. Daha çok ve kaliteli üretmemiz gerekiyor, biz de bu gayretinize sizlere destek oluyoruz. Zor şartlar altında üretim yaptığınızı, ayakta kalmaya çalıştığınızı en iyi bilenlerden biriyim. Çiftçimizin neye ihtiyacı varsa destek olduk. Aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi. Proje ile bugüne dek 7 bin 500 çiftçiye 475 bin ceviz fidanı dağıttıklarını belirten Başkan Zolan, bu yılla birlikte toplam fidan sayısının 536 bini bulduğunu kaydetti. - DENİZLİ