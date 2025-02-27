Denizli Valisi Coşkun Alabalık Üretim Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Valisi Coşkun Alabalık Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

Denizli Valisi Coşkun Alabalık Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çameli ilçesinde alabalık üretim tesislerini ziyaret ederek balık yumurtası sağımı gerçekleştirdi. Üreticilerle bir araya gelerek sektörün durumu hakkında istişarelerde bulundu.

27.02.2025 12:59  Güncelleme: 13:02
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çameli ilçesindeki alabalık üretim tesislerini ziyaret ederek balık yumurtası sağımı gerçekleştirdi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çameli ilçesine bağlı Elmalı ve Taşcılar mahallelerinde bulunan su ürünleri tesislerinde incelemelerde bulunarak, alabalık yetiştiricileri ve çiftçilerle bir araya geldi.

Çameli İlçesi Elmalı ve Taşçılar mahallelerinde gerçekleştirilen ziyarete Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve sivil toplum kuruşları başkanları katılım sağladı.

Ziyaretin ilk durağı Taşçılar Mahallesi oldu. Burada, Tarım ve Orman Bakanlığı TKDK destekleri kapsamında desteklenen Mustafa Kara'ya ait su ürünleri tesislerinde incelemelerde bulunularak, alabalık yumurta sağım işlemi yerinde gözlemlendi. Heyet, alabalık üretimi konusunda yapılan çalışmaları izleyerek, üretim süreçlerini ve sektörün gelişimine yönelik yapılabilecek yatırımları değerlendirdi.

Denizli Valisi Coşkun ve beraberindeki heyet, ziyaretin devamında Elmalı Mahallesi'nde köy kahvehanesinde düzenlenen toplantıya katılım sağladı. Toplantıda, alabalık yetiştiriciliği yapan üreticilerle bir araya gelen Vali Coşkun sektörün mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaçlar hakkında istişarelerde bulunuldu. Yetiştiricilerin talepleri ve çözüm önerileri üzerine yapılan görüşmeler, sektörün daha verimli hale gelmesi için atılacak adımlar konusunda fikir istişare yapıldı.

Denizli genelinde bulunan 101 adet Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisinde yaklaşık 2 bin 200 ton porsiyonluk alabalık üretimi yapıldığını, 2 adet su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisinden ise 17 milyon doların üzerinde balık ihracatı yapıldığını vurgulayan Vali Coşkun; "Bugün Çameli İlçesi'nde bulunan alabalık kuluçkahanesi ile yetiştiricilik yapan balık üreticileri, sektör temsilcileri ve çiftçilerimizle bir araya geldik. Öncelikle bütün yetiştiricilerimize sezonun bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ise "İlimizin su ürünleri lokomotifi olan Çameli İlçesi'nde sektör paydaşlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemiz ve şehrimiz için önemli bir katma değeri olan su ürünleri sektörünün her geçen gün teknolojik altyapısı ve ekonomik değerinin yükselmesi hepimizi memnun etmektedir. Su ürünleri kaynaklarımızı korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Aynı zamanda, su ürünleri yetiştiriciliğini ve ticaretini geliştirmek adına da var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve sektörümüzün değerli paydaşlarına teşekkür ediyorum." dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Valisi Coşkun Alabalık Üretim Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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