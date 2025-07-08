Denizli ve Kosova Ticaret İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli ve Kosova Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Denizli ve Kosova Ticaret İlişkileri Güçleniyor
08.07.2025 10:25
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DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, Kosova'da ticaret iş birliklerini artırmak için yetkililerle görüştü.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (DESOB) Başkanvekili Osman Üçgül, Kosova ile ticari iş birliklerinin arttırılması ve karşılıklı ticaretin kolaylaşması ve hızlanması adına Kosava da yetkililer ile bir araya geldi. Osman Üçgül "Ticari ilişkilerde kolaylıkları ve fırsatları öğrenmek için görüşmelerimiz devam ediyor. İnternet çağı ile esnafımız da sınırlarını aşmalı" dedi.

DESOB Başkanvekilimiz Osman Üçgül ticari ve kültürel ilişkilerin arttırılması, karşılıklı yatırım ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması adına Kosova'da yetkili mercileri ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Prizren Baskonsolosu Celal Doğan'ı makamında ziyaret eden Osman Üçgül, hem Türkiye'ye yatırım hem de Türkiye'den Kosova'ya yatırım konularındaki sorunlar ve çözümler hakkında hazırlanan dosyayı ve görüşlerini iletti.

Üçgül ziyaretleri çerçevesinde daha önce Denizli'ye de ziyarette bulunan ESNAF İş Adamları ve Esnaflar Derneği'ni de ziyaret etti. ESNAF Derneği Başkanı Varis Xhejlani ve yönetimi ile toplantılar düzenleyen DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, Denizli Esnaf Odalar Birliği ile yapılacak olan ticari iş birlikleri ve ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

Üçgül " Amacımız ticari faaliyet olarak prosedür olarak, daha az maliyetli ülkelerimiz ile ticari ilişkiler kurmaktır. Bu anlamda Kosova ile görüşmelerimiz aralıksız devam ediyor. Ürününü, ticaretini, hizmetini Kosova'da yapmak isteyenler, yada Kosova'dan ilimizde ülkemizde yapmak isteyen esnaflarımız için bu toplantılar önemli. İş fırsatlarını, kolaylıklarını arttırmak ve sunmak için çalışıyoruz. Denizli Esnaf Odaları Birliği Başkanımız Mehmet Ali Erbeği Başkanımızın öncülüğünde çalışmalarımız devam etmektedir. Esnafımız internet çağı ile birlikte sınırlarını aşmasına bir nebze katkı sunmak bizlerin görevidir. Mesela ilçede ki bir tarım ürünü, bir el emeği ürünü, şimdi internet ile kargo ağının genişlemesi ile ilçeden, ile, ilden ülkenin her şehrine ulaşmaktadır. Ülke dışına dahi satılan ürünler var. İşte Kosova'da da bu pazarların daha fazla oluşması için çabalarımız devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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