Denizli'ye Model Fabrika Kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'ye Model Fabrika Kuruluyor

Denizli\'ye Model Fabrika Kuruluyor

Denizli Sanayi Odası, İzmir Model Fabrika’yı ziyaret ederek model fabrikayı şehirde kurmayı planlıyor.

19.09.2024 13:53
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Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Yönetim Kurulu ve beraberindeki teknik ekip, ile Denizli'de kurulması planlanan Denizli Model Fabrika çalışmaları kapsamında İzmir Model Fabrika ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'na (EBSO) geliştirme ve iş birliği ziyareti gerçekleştirdi.

Denizli Model Fabrika'nın kurulum ve işletim süreçlerine dair geliştirme ziyaretleri kapsamında, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve beraberindeki teknik heyet tarafından, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi İzmir Model Fabrika'ya inceleme ziyareti gerçekleştirildi. Denizli Sanayi Odası tarafından işletmelerin mevcut yapısını değiştirip insan, makine, ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanmalarını amaç edinen model fabrikalardan biri Denizli'ye kazandırılıyor.

"Denizli'nin başarılı olmasına destek sağlamaya hazırız"

6 Ocak 2020 tarihinde kurulan 15 Ocak 2021 tarihinde faaliyete geçen İzmir Model Fabrika'nın işleyişi ve ekibin oluşturulma süreci hakkında bilgi veren, İZTO Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Başkanı E.Cemal Elmasoğlu, "Her işte kadro çok önemli. Bir kere güçlü gibi bir ekibe ihtiyacımız var. Çok iyi bir pazarlama satış ekibine ihtiyacınız var. Endüstri 4.0 ile ilgili en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün kobilerimizin bir yaşam tarzı olmak gerekiyor. ve bunun çıkış noktası emin olun model fabrikalar. Model fabrika ezber bozan bir yerdir. Model fabrika denemenin ötesine geçen bir platformdur. ve bu bir memleket meselesidir. Denizli'nin bu yola çıkarken başarılı olmasına destek sağlamaya hazırız" dedi.

"Sanayici mutlaka bunun fayda oluşturacağıma inanmalı"

Bu projelerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Başkan Yardımcısı Metin Akdaş ise, "Mutlaka destek ihtiyacı var. Sanayici mutlaka bunun fayda oluşturacağına inanmalı, ikna olmalı. Bu işin neticesinde verimliliğin onun da kar demek olduğunu anlamalı, ikna olmalı ki bu işe kaynak ayırsın. Bu çok önemli. Biraz bu işlerde direnç biraz patronlardan ve ilk çalışanlardan geliyor. Onu aşacak koordinasyonları kurmak lazım" diye konuştu.

"Model fabrikamız ile dönüşüme rehberlik etmek istiyoruz"

Yalın üretim, verimlilik gibi kavramların üretim süreçlerine optimizasyonundan söz eden ve DSO bünyesinde önemli çalışmalara imza atan Verimlilik Komisyonumuzun faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Selim Kasapoğlu, "Denizli sanayisinin verimlilik vizyonuna katkı sunacak Model Fabrika projemiz için çalışmalarımızı sürdürüyor ve araştırma ziyaretlerimize devam ediyoruz. Model Fabrika konseptini önemsiyoruz. İzmir Model Fabrika'nın deneyimlerinden yararlanmak, bilgi birikiminden istifade etmek bizim için önemli. O yüzden Türkiye'nin farklı şehirlerindeki Model Fabrikaları ziyaret ederken İzmir'i de atlamak istemedik. Odamız bünyesinde çalışmalarına devam eden Verimlilik Komisyonumuzla birlikte, Denizli sanayisinin verimlilik yol haritasının oluşturulması için önemli bir çalıştay gerçekleştirdik. 200'e yakın kayıtlı katılımcı ile gün boyu süren bu çalıştayımızda, Denizli sanayisinin geleceği için önemli çıktılar elde ettik. Sonuç raporunu da çok yakın bir zamanda paylaşacağımız bu raporumuz üretim süreçlerimizi yeniden gözden geçirerek, verimlilik algısının oluşturulmasında rol oynayacak. Denizli'ye kazandırmak için sabırsızlandığımız Model Fabrikamız ise; yalın üretim, sanayide dijitalleşme ve verimlilik kavramlarının bir kesişme noktası ve bir üssü olacak. Biz şehrimize kazandıracağımız Model Fabrikamız, Denizli sanayisinin dönüşüm sürecine rehberlik etsin istiyoruz. Bu ziyaretimizi de bu açıdan çok önemli buluyorum. Bugün bizi burada ağırladığınız ve deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamı"

Konuşmaların ardından Model Fabrika Direktörü İbrahim Anıl Okcu, üretim ve teknik süreçler hakkında detaylı bir sunum yaparak, "Model Fabrikalar, hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında, bir fabrikanın daha verimli olması için gereken yetkinliklerin deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak, öğretilmesini amaçlayan ortak kullanıma yönelik merkezlerdir. İzmir Model Fabrika, işletmeler, bakanlık, üniversiteler ve danışmanlar arasında koordinasyon merkezi şeklinde bir işlev üstlenerek, işletmelere verimlilik ve Endüstri 4.0'a geçişte hizmet veren bir eğitim ve danışmanlık firmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından DSO Heyeti, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi İzmir Model Fabrika'daki üretim hatlarında incelemelerde bulundu, detaylı bilgi aldı.

Başkan Kasapoğlu'ndan EBSO Başkanı Yorgancılar'a ziyaret

Başkan Selim Kasapoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra EBSO'ya geçerek, TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'a iş birliği ve nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Denizli'de kurulması planlanan Model Fabrika kapsamında, EBSO ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle kurulan İzmir Model Fabrika'ya yapılan inceleme gezisi değerlendirildi. Toplantıda ayrıca vize, mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi, nitelikli ara eleman ihtiyacı ve katma değerli ihracat başta olmak üzere son dönemde sanayide yaşanan sıkıntılar ve sanayicilerin talepleri hakkında istişarede bulunuldu. Ege Bölgesinin iki önemli sanayi şehri olan İzmir ve Denizli'nin sanayi potansiyeline ve üretim gücüne dikkat çekerek, bugüne kadar kurulan iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Kasapoğlu, nazik ev sahiplikleri ve bilgi paylaşımları için Başkan Yorgancılar'a teşekkürlerini sundu. Denizli Sanayi Odası'nın gerçekleştirdiği bu önemli ziyaretin sonunda, Başkan Kasapoğlu, Başkan Yorgancılar'a Denizli'de üretilen Çeşm-i Bülbül ve DSO'nun hazırladığı Sanayinin Kadim Şehri Denizli kitabını takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, denizli, İzmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'ye Model Fabrika Kuruluyor - Son Dakika

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