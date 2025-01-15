Denizlili Teksticiler Almanya\'da

Ekonomi

Denizlili tekstilcileri Almanya'da yalnız bırakmayan Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üretimin önemine işaret ederek; "Sanayicimizi, üretimi ve istihdamı ayakta tutmak için yeni desteklerin ve teşviklerin oyuna girmesi lazım" dedi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarında yerini alan Denizlili sanayicileri yalnız bırakmadı. Denizli ev tekstili ürünlerinin 14-17 Ocak 2024 tarihler arasında dünyaya tanıtılacağı fuarda stant açan 69 Denizli firmasına başarılar dileyen Kasapoğlu'na DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu da eşlik etti. Denizli milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Ticaret Odası Uğur Erdoğan ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile birlikte stantları gezen DSO Başkanı Kasapoğlu, firmaların talep ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Denizli'nin ev tekstili sektöründe bir dünya markası olduğuna işaret eden DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Bugün Denizli ev tekstili sektörünün her yıl düzenli olarak katıldığı, yaptığı üretimlerle çalışmaları sergilediği ve yeni siparişler ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiği Heimtextil Fuarındayız. Geçen seneye göre sayımız geride olsa da Denizli firmaları yine güçlü bir şekilde Heimtextil Fuarında temsil ediliyor. Güçlü sektörümüz olan ev tekstili kolunda bu fuarda katılan firmalarımız, 2025 yılı ile ilgili siparişler alıyorlar, üretim hatlarını belirliyorlar. Ben öncelikle bütün katılan firmalarımız adına başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Sanayicinin ayakta kalması için yeni destek ve teşvikler lazım"

"Tekstil sektöre ve sanayi zorlu bir süreçten geçiyor" diyen Başkan Kasaoğlu, sanayicilerin üretim ve ihracatla ilgili beklentilerini şu sözlerle ifade etti:

"Ülke içinde uygulanan kur politikası, faiz politikasından sanayicimiz bugüne kadar olumsuz etkilendi. 2025 yılı ise beklentilerimiz ilk 6 ay yine sıkıntı bir süreç ifade ediyor ama ikinci 6 aydan sonra faizlerin düşmesi ile beraber sanayicinin önü açılacaktır diye düşünüyoruz. Tabi aynı zamanda işler Avrupa'da da iyi gitmiyor. 2 gündür başkanlarımla birlikte Almanya'dayız. Almanya'daki ekonominin nabzını da tutuyoruz. Burada da hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda bizim mal sattığımız ana pazarımızda işlerin de çok iyi gitmediğini görüyoruz. İlk gün olmasına rağmen Uğur Başkanımızla firmalarımızı geziyoruz ve katılım şu anlık az olmasına rağmen umut olduğunu görüyoruz. Daha fazla üretim yapmak ve ürün ihracat yapmak istiyoruz. Ancak ülkedeki kur politikaları sıkıntılı durumda ve bu konuda sanayicilere biraz daha destek verilmesi lazım. Sanayicimizin önü açılması lazım. Sanayicimizi, üretimi ve istihdamı ayakta tutmak için yeni desteklerin ve teşviklerin oyuna girmesi lazım. Bizler söylediğim gibi umut ediyoruz. 2025 yılından umutluyuz. Tüm olumsuzluklara rağmen ve dışarıdaki bu tüm olumsuz havaya rağmen hala üretmek ve satmak istiyoruz. Bugün bu fuara katılan 66 firmamız var. Bu 66 firmada azmi ve heyecanı gördük" - DENİZLİ