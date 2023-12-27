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Denso, kusurlu yakıt pompaları nedeniyle 14,5 milyon aracı geri çağırdı - Son Dakika
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Denso, kusurlu yakıt pompaları nedeniyle 14,5 milyon aracı geri çağırdı

Parça imalatçısı Denso Corp'un üretimi kusurlu yakıt pompaları sebebiyle Honda Motor'un 8,3 milyon aracı ve Toyota Motor'un 6,2 milyon aracı geri çağrıldı. Kusurun aracın durmasına yol açabileceği tespit edilmişti.

Denso, kusurlu yakıt pompaları nedeniyle 14,5 milyon aracı geri çağırdı
27.12.2023 - 08:15,
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Parça imalatçısı Denso Corp'un üretimi kusurlu yakıt pompaları nedeniyle küresel düzeyde 14,5 milyon araç geri çağrıldı.

Resmi Kyodo ajansı, Denso üretimi kusurlu yakıt pompalarının kullanıldığı farklı markalardan geri çağrılacak araçların son durumunu araştırdı.

Araştırma sonucuna göre Honda Motor 8,3 milyon aracını, Toyota Motor ise 6,2 milyon aracını, kusurlu yakıt pompaları sebebiyle geri çağırdı.

Güneydeki Aiçi eyaleti merkezli parça üreticisi Denso'nun yakıt pompalarında kusur saptanmış ve bunun, aracın durmasına yol açabileceği tespit edilmişti.

Kusurun tespiti sonrası Denso Başkanı Hayaşi Shinnosuke, müşterilerinden ve Japon kamuoyundan özür dilemişti.

Denso firması açıklamasında ise "kusurlu yakıt pompasına sahip modellerde şimdiye kadar kaza ve yaralanma saptanmadığı" bildirilmişti.

Kaynak: AA
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Honda, Üretim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denso, kusurlu yakıt pompaları nedeniyle 14,5 milyon aracı geri çağırdı - Son Dakika


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