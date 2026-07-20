Deprem Bölgesi Havalimanlarında Yolcu Artışı - Son Dakika
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Deprem Bölgesi Havalimanlarında Yolcu Artışı

20.07.2026 11:17
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Deprem sonrası havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 42 arttı, en büyük artış Adıyaman'da.

Deprem bölgesindeki havalimanlarında seyahat eden yolcu sayısı, yılın ilk yarısında, deprem öncesi döneme göre yüzde 42 artış gösterdi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde hava yoluyla ulaşım kısa sürede toparlandı.

Bu dönemde, afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'daki 9 havalimanı içinde Hatay Havalimanı'nın 3 bin metrelik pistinde ağır hasar oluşmuştu.

Söz konusu havalimanında yapılan hızlı çalışmalar sonucu geçen yıl bir pistin devreye alınmasıyla bölgedeki havalimanlarının tamamında tarifeli uçuşlar yeniden başlamış oldu.

Adana Havalimanı'ndan Çukurova Havalimanı'na geçiş ve artan kapasite de bölgedeki ulaşıma önemli katkı sağlarken yılın ilk 6 ayında deprem bölgesindeki yolcu sayısı afet öncesi döneme göre yüzde 42 artış gösterdi.

Verilere göre söz konusu havalimanlarının tamamında, depremden önceki yıl olan 2022'nin ilk 6 ayında 5 milyon 265 bin 132 yolcu seyahat ederken sayı bu yılın aynı döneminde 7 milyon 490 bin 407'ye çıktı.

Afet bölgesi havalimanlarında, geçen yılın ilk 6 ayında ise 7 milyon 53 bin 58 yolcu seyahat etmişti.

En büyük artış Adıyaman'da

Adıyaman Havalimanı, deprem öncesiyle kıyaslandığında oransal olarak yolcu sayısında en büyük artışın yaşandığı ulaşım noktası oldu.

Söz konusu havalimanındaki yolcu sayısı, ilk 6 aylar kıyaslandığında yüzde 127 artışla 81 bin 184'ten 184 bin 42'ye çıktı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise yolcu sayısı yüzde 92 artışla 82 bin 86'dan 157 bin 596'ya ulaştı. 8 havalimanında deprem öncesine göre yolcu sayılarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Sadece Hatay Havalimanı aynı dönemlerde yolcu sayılarında yüzde 4 geride kaldı.

Hatay'daki çalışmalarla yolcu sayısı 185 bin 329 olan 2025'in ilk 6 ayına göre önemli bir artış göstererek, bu yılın ocak-haziran döneminde 487 bin 843'e ulaştı. Deprem öncesi 2022'de ise bu havalimanında 507 bin 244 yolcu ağırlanmıştı.

Deprem bölgesindeki havalimanlarının 2022, 2025 ve 2026'nın ocak-haziran dönemlerindeki yolcu sayıları ile 2022'ye göre bu yıl gerçekleşen artış oranları şöyle:

İLLER2022202520262022/2026 Artış Oranı
Adana/Çukurova1.840.8852.596.2852.557.23639
Adıyaman81.184190.740184.042127
Diyarbakır780.5461.067.9211.113.85343
Elazığ299.969501.970573.10891
Gaziantep1.071.4761.442.7231.470.77137
Hatay507.244185.329487.843-4
Kahramanmaraş82.086150.000157.59692
Malatya309.978403.340417.34535
Şanlıurfa GAP291.764514.750528.61381
TOPLAM5.265.1327.053.0587.490.40742

Kaynak: AA

Havacılık, Adıyaman, Ekonomi, Deprem, Turizm, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deprem Bölgesi Havalimanlarında Yolcu Artışı - Son Dakika

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