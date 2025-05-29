Deprem Bölgesine 6 Ay Mücbir Sebep Uzatıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesine yönelik mücbir sebep halinin, küçük ve orta ölçekli mükellefler için 6 ay uzatıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki mücbir sebep halini kanunun verdiği son yetkiyi kullanarak küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz için 6 ay daha uzatıyoruz. Esnafımız başta olmak üzere bölgedeki işletmelerimize destek oluyor, depremin yaralarını birlikte sarıyoruz" ifadelerini kullandı.