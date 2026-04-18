Deprem Farkındalığı Konferansı Düzenlendi

OYAK Pazarlama, İstanbul'un afetlere karşı hazırlık süreci ve toplumsal bilincin artırılması amacıyla "Deprem Farkındalığı" konferansı düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da olası bir depreme karşı hazırlık çalışmaları, riskleri azaltmaya yönelik adımlar ve afet anında müdahale kapasitesini güçlendiren uygulamalar olmak üzere iki ana plan üzerinden yürütülüyor.

OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez ve OYAK Pazarlama yöneticilerinin ev sahipliği yaptığı "Deprem Farkındalığı" konferansına, İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Prof. Dr. Haluk Özener ile deprem alanında uzman isimler de yer aldı.

Açıklamada konferanstaki görüşlerine yer verilen İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul'un afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi için kapsamlı bir hazırlık sürecinin sürdüğünü belirtti.

Hersanlıoğlu, kamu kurumlarının koordinasyonunun yanı sıra, kentsel dönüşümün desteklenmesi ve kurumsal işbirliklerinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

İstanbul genelinde çalışmaların iki temel çerçevede ilerlediğini belirten Hersanlıoğlu, "Bunlar, 'Afet Risklerini Azaltma Planı' ile 'Afetlere Müdahale Planı'dır. Risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Afet müdahale planımızı ise sürekli güncelleyerek daha etkin hale getiriyoruz. Süreç, sahada uygulama ve takip boyutuyla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Her kurum için somut eylemler tanımlandığını ve bu eylemlerin düzenli takip mekanizmalarıyla izlendiğini kaydeden Hersanlıoğlu, afet anında müdahale kapasitesini artırmak amacıyla gönüllülük temelli arama-kurtarma çalışmalarının önemine işaret ederek, vatandaşların sürece katılımının kritik olduğunu vurguladı.

OYAK'ın kurumsal kapasitesine de değinen Hersanlıoğlu, "Afet farkındalığı oluşmuş binlerce çalışanı olan bir yapının, "afetlere dirençli Türkiye" hedefiyle uyumlu biçimde organize edilmesi ve mevcut kaynaklarının bu doğrultuda hazır hale getirilmesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez de afetlere karşı hazırlığın sadece kamu kurumlarının değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

Yenilmez, "OYAK Pazarlama olarak, çalışanlarımızda ve paydaşlarımızda farkındalık oluşturmayı, bu alandaki bilgi ve hazırlık seviyesini artırmayı öncelikli görüyoruz. Bu tür çalışmalarla, olası afetlere karşı daha bilinçli ve hazır bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.