Depremin Ardından Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Depremin Ardından Fahiş Fiyat Denetimi

İstanbul'daki deprem sonrası ilkyardım ve çadır gibi malzemelerde fahiş fiyat artışları denetleniyor.

26.04.2025 09:05
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İstanbul ilinde meydana gelen depremin ardından ilkyardım çantası, deprem çadırı ve çantası gibi malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına dair şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri bu ürünlerin satışını gerçekleştiren işletmeler nezdinde denetimler gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul ilinde meydana gelen depremin ardından ilkyardım çantası, deprem çadırı ve çantası gibi malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına dair şikayetler Bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur. Bu minvalde, Bakanlığımız derhal harekete geçerek, depremin gerçekleştiği İstanbul İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere Ankara ve İzmir il müdürlüklerimizce sahada bahse konu ürünlerin satışını gerçekleştiren işletmeler nezdinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, büyük elektronik pazar yerlerinde deprem ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan satıcılara ilişkin de geniş çaplı incelemeler başlatılmış olup e-ticaret platformlarından bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulmuş ve sürecin takibi başlatılmıştır" denildi.

Bu kapsamda alınan veriler incelendiğinde, deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi bin 79 adet üründe 236 işletmenin fiyat artışı yaptığı tespit edildiği kaydedilerek halihazırda bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz ve inceleme çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Nihai inceleme sonucunda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık tespit edilen işletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yapmış olduğu fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak adil, şeffaf, tüketici dostu, aynı zamanda işini layıkıyla yapan ticari işletmelerimizin hakkının korunduğu bir piyasa düzeninin sağlanması adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyor; afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Depremin Ardından Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

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