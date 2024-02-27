Depremin vurduğu Hatay'da ev kadınları tandırda ürünler satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Depremin vurduğu Hatay'da ev kadınları tandırda ürünler satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor

Depremin vurduğu Hatay\'da ev kadınları tandırda ürünler satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor

Hatay'da çamurdan yapılan tandır, depremzede kadınların gelir kapısı oldu. Ev kadınları tandırda pişirdikleri ekmek, biberli ekmek ve gözlemeyi satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ayşe Baykuş, 17 yıldır tandırda ekmek yaparak geçimini sağladığını belirtti ve doğal ürünlerle yapılan lezzetlerin tarifini verdi.

27.02.2024 09:30  Güncelleme: 09:32
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Depremin vurduğu Hatay'da ev kadınları, çamurdan inşa edilen tandırda pişirdikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Hatay'da çamurdan yapılan tandır bölge halkının vazgeçilmezleri arasında. Her evin bahçesinde mutlaka bulunan tandır, Samandağ ilçesinde depremzede kadınların gelir kapısı oldu. Kapısuyu Mahallesi'nde 50 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Baykuş, tandırda pişirdiği; ekmek, biberli ekmek ve gözlemeyi satarak geçimini sağlıyor.

17 yıldır tandırda ekmek yaparak aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Ayşe Baykuş, "13 yıldır tandır ekmeği, gözleme ve biberli yapmaktayım. Gözleme yaparken patates, ıspanak, semizotu kullanıyorum. Biberlimizde ise çökelek, çörek otu, küncü, zahter ve zeytinyağı kullanıyorum. Bunların hepsi doğal kendi el emeğimiz ile yaptığımız ürünler" dedi.

Bölge halkının vazgeçilmez lezzetinin tarifini veren Baykuş, "Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz. Zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Ardından hamurunu mayalıyoruz ve mayalı hamurla biberli ve gözlememizi yapıyoruz. Tandır işini yaparken mutluyum, ailemle birlikte yapıyorum" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depremin vurduğu Hatay'da ev kadınları tandırda ürünler satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

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