Depremzede gelin ve görümce yöresel yemekler yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyor
İş yerleri yıkılan gelin ve görümce konteyner iş yerinde hizmet veriyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerin ardından aile ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen gelin ve görümce yöresel ev yemeklerini yaparak geçimlerini sağlıyor.
Onikişubat ilçesi Sakarya konteyner kentte Kahramanmaraş'a ait olan yöresel ürünleri yaparak satışını yapan 2 çocuk annesi Aysel Akgün ve 3 çocuk annesi Selma Akgün (39), konteyner iş yerlerinde yöresel yemekler yaparak hizmet veriyor. Depremde iş yerlerinin yerle bir olduğunu söyleyen Akgün," Depremden sonra kendi çabalarımızla toparladığımız iş yerimizde el emeğimiz olan ve tamamen doğal olan ürünleri yaparak kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz" dedi.
Kahramanmaraş'a ait kültürel yemekleri tanıtmaya çalıştıklarını söyleyen görümce Aysel Akgün Üzüm,"Biz depremden dolayı iş yerimizi kaybettik. Depremde enkaz altında kaldı, hiç bir şeyimizi kurtaramadık. Makinalarımızı alamadığımız için ve maddi olarak zorlandığımız için şuan yöresel yemekler yapıyoruz. Kahramanmaraş'a ait kültürel yemeklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Reçel çeşitleri, turşu, mumbar dolması, kuru dolma, pekmez, gözleme gibi yöresel yemekler yaparak kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz. Deprem öncesi borçlarımız vardı onları ödemeye çalışıyoruz. Bir bayan olarak herkesin çalışmasını tavsiye ediyorum. Deprem sonrası toparlanma evresindeyiz. Çalışanlarımız ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Biz kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Biz şu an hayattayız ve her şey için şükrediyoruz" dedi.
Depremden sonra birkaç ay kendilerine gelemediklerini söyleyen gelin Selma Akgün, "Daha önce bir iş yerimiz vardı ve eşimle birlikte çalıştırıyordum. Depremde iş yerimiz gitti, enkaz altında kaldı. İş yerimizi arkadaşlarımızı, arkadaş camiamızın çoğunu kaybettik. Konteyner içerisinde yöresel yemekler üzerine iş kurmaya karar verdik. İyi ki de bu kararı vermişiz. Depremden sonra birkaç ay kendimize gelemedik. Evde durmakla daha kötü oluyorduk. Yöresel yemekleri üzerine işimizi kurduk. Buradaki ürünler tamamen el emeği göz nuru. Her şeyi kendi çabamızla yapıyoruz yap. Buradaki ürünlerin tamamı doğal. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Tarhana yapıyoruz, içli köfte yapıyoruz, reçel çeşitleri, mumbar ve turşularımızı bulunduruyoruz. Çoğunlukla ev yemeği yapıyoruz. İşlerimiz şu an gayet iyi gidiyor" ifadesini kullandı.
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