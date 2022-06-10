Derecik'te yılın ilk bereketli buğday hasadı sevindirdi - Son Dakika
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Derecik'te yılın ilk bereketli buğday hasadı sevindirdi

10.06.2022 11:12
Derecik'te yılın ilk bereketli buğday hasadı sevindirdi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde çiftçileri umutlandıran ilk buğday hasadı bereketli geçti.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde çiftçileri umutlandıran ilk buğday hasadı bereketli geçti.

İmece usulü oraklar yardımıyla tarlalarda çalışan bölge halkı ev ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Hasat dönemin başlamasıyla köy halkı beraber her hafta bir evin tarlasında çalışarak yardımlaşmayı da ihmal etmiyorlar.

Bu sene Derecik'te ilk hasadın çok bereketli geçtiği belirttiler. Bereketli olduğunu belirten Cami Dinç, "Bölgede yaklaşık olarak bin 500 dönüm buğday ekimini yaptık. Şimdi de oraklar yardımıyla biçiyoruz. Sabah erken saatlerinde civar köylerden destek alarak gelip tarlalarımızda buğday biçiyoruz. Tabi bu zor bir süreç 35-40 derece sıcaklığında altıda çalışmak hiçte kolay değil. Bütün şartlara rağmen çalışıyoruz. Bu sene bereketli geçiyor. Tam beklediğimiz gibi oldu. Tarlalarımız engebeli olduğu için iş makinaları giremiyor. Bu yüzden oraklar yardımıyla buğdayımızı biçiyoruz. İmece usulü bu işleri yapıyoruz herkes birbirine yardım ediyor. Dediğim gibi bu sene buğday bereketini gösterdi. Ev ekonomisi için büyük katkı sağlıyor" dedi. - HAKKARİ

Derecik'te yılın ilk bereketli buğday hasadı sevindirdi
Derecik'te yılın ilk bereketli buğday hasadı sevindirdi
Derecik'te yılın ilk bereketli buğday hasadı sevindirdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Derecik'te yılın ilk bereketli buğday hasadı sevindirdi - Son Dakika

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