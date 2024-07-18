Dereiçi HES ve taşınmazları için nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı

Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Dereiçi Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 32 milyon 500 bin lirayla Bülsa Enerji İnşaat Taahhüt Plastik Hayvancılık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.