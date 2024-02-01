Deutsche Bank, 2023\'te vergi öncesi karını yüzde 2 artırarak 5,7 milyar avroya yükseltti

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, vergi öncesi karını 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artırarak 5,7 milyar avroya yükseltti.
Deutsche Bank, 2023'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 6 artarak 28,9 avroya çıktı.
Bankanın vergi öncesi karı da söz konusu dönemde yüzde 2 artarak 5,7 milyar avroya çıkarken, böylece banka, son 16 yılın en yüksek vergi öncesi karını açıkladı.
Faaliyet giderlerinin daha etkin bir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğüne işaret edilen banka açıklamasında, ağırlıkla müşteriyle teması olmayan personel sayısının yaklaşık 3 bin 500 kişi azaltacağı da bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, bankanın hedeflerinin üzerinde büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durum bize 2025 hedeflerimize ulaşacağımıza dair güçlü bir güven veriyor." ifadesini kullandı.
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