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Deutsche Bank'ın faaliyet izni genişletildi - Son Dakika

Deutsche Bank'ın faaliyet izni genişletildi

14.01.2022 08:45
Deutsche Bank'ın faaliyet izni genişletildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Deutsche Bank AŞ'nin faaliyet izninin, yurt dışından fon sağlayacak diğer banka ve finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek şekilde genişletilmesine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Deutsche Bank AŞ'nin faaliyet izninin, yurt dışından fon sağlayacak diğer banka ve finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek şekilde genişletilmesine karar verdi.

BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Deutsche Bank AŞ, ana ortağı Deutsche Bank AG grubuna dahil banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye'de yerleşik kurumların veya bu kurumların yurt dışında yerleşik bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yurt dışından fonlama ihtiyacına yönelik tarafların bir araya getirilmesi, dokümantasyon hazırlanması, işlemlerle ilgili görüş ve bilgi amaçlı referans niteliğinde fiyat verilmesi, teminat alınması ve izlenmesi, teminatların nakde çevrilmesi ve bunların raporlanmasına ilişkin operasyonel işlemlerin sunulmasıyla birlikte, ekonomik değerlendirme, müşterinin tanınması ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile vergi, hukuk, mevzuata uyum, risk yönetimi ve iç denetim konularında destek ve danışmanlık hizmeti sunabilecek.

Söz konusu karar, Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

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Deutsche Bank, Türkiye, Gazete, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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