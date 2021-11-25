Dev akaryakıt zammı öncesi istasyonda sıra kavgası çıktı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,02, motorine 1,06 TL zam gelirken, LPG otogaza ise 65 kuruş zam geldi.

YİNE AKARYAKIT İSTASYONLARINDA KUYRUK OLUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda yapılan zamlar öncesi sık karşılaşılan kuyruk manzaraları bu akşam yine tekrarlandı. Zam öncesi sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.

SIRA KAVGASI DA ÇIKTI

Zamlı fiyatlar pompaya yansımadan önce depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri aynı anda akaryakıt istasyonlarına hücum edince kavga çıktı. Ankara Keçiören'de çekilen bir görüntüde iki araç sahibinin sıra anlaşmazlığında birbirine girdiği ve çevredekilerin onları engellemeye çalıştığı görüntülere yansıdı.